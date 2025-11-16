Délután 15.00-kor kezdődik a kulcsfontosságú világbajnoki selejtező a Puskás Arénában Magyarország és Írország között. A magyar válogatott az F csoport utolsó mérkőzésén abban a tudatban léphet pályára, hogy már egy döntetlennel is biztossá válik a pótselejtezős második hely. Ahogy arról itt az Origón beszámoltunk, Marco Rossi szövetségi kapitány az alábbi kezdő tizenegyet küldi pályára Írország ellen: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Tóth A., Szoboszlai – Sallai, Lukács – Varga B.

A magyar válogatott vasárnap az írekkel találkozik a Puskás Arénában

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A magyar válogatott megérkezett a Puskás Arénába

Telt ház, több mint 60 000 szurkoló előtt játszhatnak Szoboszlai Dominikék Írország ellen vasárnap kora délután. A nemzeti tizenegy a stábbal együtt így érkezett meg a meccs helyszínére:

Vb-lázban ég a világ!

