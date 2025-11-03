Live
Mocsi Attila góljával a Caykur Rizespor hazai pályán 1-0-ra nyert a Fatih Karagümrük ellen a török labdarúgó-bajnokság hétfői játéknapján. A magyar válogatott védő ezzel megszerezte idei első gólját.

Hétfő este a kétszeres magyar válogatott Mocsi Attila csapata, a Rizerspor fogadta a Karagümrük együttesét a török labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában.

A magyar válogatott Mocsi Attila főszereplő volt a török bajnokin
Fotó: Çaykur Rizespor

Győztes gólt szerzett a magyar válogatott védő

A 190 centiméter magas hátvéd kezdőként végigjátszotta a meccset, amelynek 83. percében talált be. Egy szabadrúgás után a hazaiak egyik játékosa, a gambiai Ali Sowe próbálta meg ollózó mozdulattal kapura tenni a labdát, de azt még bravúrral védte a kapus, viszont a kipattanót Mocsi közvetlen közelről a hálóba lőtte.

Mocsi Attila legutóbb tavaly januárban szerzett gólt a török élvonalban. 

Ezzel a tabella 11. helyén álló Rizepor három mérkőzés után tudott ismét győzni, az utolsó Karagümrük viszont immáron nyolc találkozó óta nyeretlen.

