Mocsi Attila góljával a Caykur Rizespor hazai pályán 1-0-ra nyert a Fatih Karagümrük ellen a török labdarúgó-bajnokság hétfői játéknapján. A magyar válogatott védő ezzel megszerezte idei első gólját.
Hétfő este a kétszeres magyar válogatott Mocsi Attila csapata, a Rizerspor fogadta a Karagümrük együttesét a török labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában.
Győztes gólt szerzett a magyar válogatott védő
A 190 centiméter magas hátvéd kezdőként végigjátszotta a meccset, amelynek 83. percében talált be. Egy szabadrúgás után a hazaiak egyik játékosa, a gambiai Ali Sowe próbálta meg ollózó mozdulattal kapura tenni a labdát, de azt még bravúrral védte a kapus, viszont a kipattanót Mocsi közvetlen közelről a hálóba lőtte.
Mocsi Attila legutóbb tavaly januárban szerzett gólt a török élvonalban.
Ezzel a tabella 11. helyén álló Rizepor három mérkőzés után tudott ismét győzni, az utolsó Karagümrük viszont immáron nyolc találkozó óta nyeretlen.
