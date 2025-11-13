A magyar válogatott nyerni tudott Örményországban, így hozta a kötelezőt és a portugálokon múlik, hogy még csütörtökön biztossá válik-e a csoportmásodik helyünk és ezzel a világbajnoki pótselejtező. A magyar válogatott a tavaly nyári Európa-bajnokságon három pontot szerzett a csoportkörben, azonban így is továbbjuthatott volna a legjobb 16 közé. Ehhez arra lett volna szükség, hogy a már továbbjutott portugálok legalább egy döntetlent játszanak a georgiaiakkal, azonban Cristiano Ronaldóék 2-0-ra kikaptak a meccsen, így a mieink búcsúzni kényszerültek a csoportkörben.

Varga Barnabás gólja döntött, nyert a magyar válogatott

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

A magyar válogatottnak valamilyen szinten most is szüksége lenne a portugál győzelemre, hogy az utolsó fordulóban már tét nélkül léphessen pályára a Puskás Arénában az ír csapat elleni meccsen.

„Ez volt a legfontosabb, a három pont megszerzése. Nehéz meccs volt, de nyertünk, ez a lényeg. Meg tudtuk szerezni korán a vezetést, már az első félidőben előnyben voltunk, ennek örülhetünk. Szerettünk volna rárúgni egy újabb gólt, hiszen az 1-0 veszélyes eredmény. A végén már jöttek az ő támadásaik, kontráik is, de megúsztuk és nyertünk” – kezdte értékelését a meccs egyetlen góljának szerzője, Varga Barnabás.

„Mostanában jól megtalálnak a beadások, ez az erősségem, csatárként ez is a feladatom, hogy gólokat szerezzek. De mindenekelőtt nagy csapatmunka volt, amit ma nyújtottunk. Örülök, hogy jönnek a gólok, jó formában vagyok, így tudok segíteni a csapatnak” – mondta a fejes góljaival kapcsolatban a válogatott csatára.

„Most szurkolunk Portugáliának, jó lenne, ha biztossá válna a második helyünk. Ha mégse így lesz, akkor vasárnap nekünk kell megoldani a feladatot” – tekintett már a közeljövőbe a Fradi klasszis támadója.

„A legfontosabb a győzelem. Tudjuk, hogy nem ez volt életünk meccse, de csak a három pont számít. Küzdöttünk, hajtottunk, a szívünket ott hagytuk a pályán, Varga Barna révén meg begyötörtünk egy gólt. Ezek talán mindig a legédesebb győzelmek, amiket kibrusztol az ember, után meg egy nagyot lehet fújni. Bízunk benne, hogy a portugálok megteszik azt a szívességet, amit az Eb-n nem tettek meg nekünk” – mondta Szalai Attila, aki örmények ellen a 51. meccsét játszotta a nemzeti csapatban.