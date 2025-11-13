A magyar válogatott nyerni tudott Örményországban, így hozta a kötelezőt és a portugálokon múlik, hogy még csütörtökön biztossá válik-e a csoportmásodik helyünk és ezzel a világbajnoki pótselejtező. A magyar válogatott a tavaly nyári Európa-bajnokságon három pontot szerzett a csoportkörben, azonban így is továbbjuthatott volna a legjobb 16 közé. Ehhez arra lett volna szükség, hogy a már továbbjutott portugálok legalább egy döntetlent játszanak a georgiaiakkal, azonban Cristiano Ronaldóék 2-0-ra kikaptak a meccsen, így a mieink búcsúzni kényszerültek a csoportkörben.
Varga Barnabás gólja kellett, kibrusztolta a győzelmet a magyar válogatott
A magyar válogatottnak valamilyen szinten most is szüksége lenne a portugál győzelemre, hogy az utolsó fordulóban már tét nélkül léphessen pályára a Puskás Arénában az ír csapat elleni meccsen.
„Ez volt a legfontosabb, a három pont megszerzése. Nehéz meccs volt, de nyertünk, ez a lényeg. Meg tudtuk szerezni korán a vezetést, már az első félidőben előnyben voltunk, ennek örülhetünk. Szerettünk volna rárúgni egy újabb gólt, hiszen az 1-0 veszélyes eredmény. A végén már jöttek az ő támadásaik, kontráik is, de megúsztuk és nyertünk” – kezdte értékelését a meccs egyetlen góljának szerzője, Varga Barnabás.
„Mostanában jól megtalálnak a beadások, ez az erősségem, csatárként ez is a feladatom, hogy gólokat szerezzek. De mindenekelőtt nagy csapatmunka volt, amit ma nyújtottunk. Örülök, hogy jönnek a gólok, jó formában vagyok, így tudok segíteni a csapatnak” – mondta a fejes góljaival kapcsolatban a válogatott csatára.
„Most szurkolunk Portugáliának, jó lenne, ha biztossá válna a második helyünk. Ha mégse így lesz, akkor vasárnap nekünk kell megoldani a feladatot” – tekintett már a közeljövőbe a Fradi klasszis támadója.
„A legfontosabb a győzelem. Tudjuk, hogy nem ez volt életünk meccse, de csak a három pont számít. Küzdöttünk, hajtottunk, a szívünket ott hagytuk a pályán, Varga Barna révén meg begyötörtünk egy gólt. Ezek talán mindig a legédesebb győzelmek, amiket kibrusztol az ember, után meg egy nagyot lehet fújni. Bízunk benne, hogy a portugálok megteszik azt a szívességet, amit az Eb-n nem tettek meg nekünk” – mondta Szalai Attila, aki örmények ellen a 51. meccsét játszotta a nemzeti csapatban.
„Az első félidőben kontrolláltuk a játékot, tartottuk a labdát, jól tudtuk túltelíteni mindkét oldalt. Voltak helyzeteink, amikből sajnos csak egyet tudtunk értékesíteni. A második félidőben picit magunkra húztuk őket, próbáltunk játszani, de a középpályán több labdát felszedtek, ezekből pedig ránk tudtak jönni. Volt is pár szép akciójuk, ettől megjött a bátorságuk, de összességében sikerült őket jól levédekezni” – válaszolta az M4 Sport kamerája előtt Szalai, aki végezetül megjegyezte, hogy a magyar válogatott folyamatosan döntő meccsekre készül, és bízik benne, hogy lesz még a pótselejtezőben két döntőfontosságú találkozója a nemzeti csapatnak.
„Az volt a feladatom, hogy csináljam meg egy az egyben a dolgokat, és úgy érzem, hogy ez sikerült is. Az ellenfél feljavult, főleg a második félidőre, de hál' istennek meg tudtuk nyerni a meccset. A hazaiak felbátorodtak, sokkal feljebb jöttek, mi meg nagyon behátráltunk, magunkra húztuk őket, és ezáltal sokkal nehezebb dolgunk is volt. A végén az ellenfél ziccerénél hál’ istennek kijött a vakond, úgyhogy felpattant egy kicsit. Nagy szerencsénk volt, de hát tettünk ért, hogy szerencsénk legyen. Ha kicsit feljebb megyünk és feljebb jön mindenki, akkor szerintem sokkal könnyebb dolgunk lett volna. De lehet, hogy elfáradtunk a második félidőre. Mi megtettük, amit tőlünk kellett, hogy megtegyünk. Most már csak a következő meccset várjuk, és aztán hogyha az úgy sikerül, akkor nagyon boldogok leszünk” – mondta Lukács Dániel a vb-selejtezőt követően.
- További cikkek: