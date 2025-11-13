A magyar válogatott csütörtök este Örményország ellen lépett pályára a világbajnoki selejtezősorozatban. Marco Rossi együttese októberben 2-0-ra legyőzte a Puskás Arénában az aktuális riválist, és természetesen ezúttal is a mérkőzés esélyesének számított. A meccs tétje hatalmas volt, mert Szoboszlai Dominikék egy győzelemmel bebiztosíthatták a pótselejtezőt érő második helyet az F csoportban – ehhez az is kell, hogy a csoportelső portugálok is begyűjtsék a három pontot Írországban.
A magyar válogatott Varga Barnabás remek fejesével vezetett
A magyar csapatot mintegy ezer szurkoló kísérte el Jerevánba, Marco Rossi pedig ezúttal is a lehető legerősebb kezdőcsapatát küldte pályára. Tóth Balázs sérülése miatt ismét Dibusz Dénes kezdett a kapuban, előtte pedig sorozatban ötödször Nego Loic, Szalai Attila, Willi Orbán és Kerkez Milos alkotta a védelmet. Az ellenfél támadásainak szűrése ezúttal is Schäfer Andrásra és Styles Callumra hárult, míg a Fradi kiváló formában lévő csatárának, Varga Barnabásnak a kiszolgálása ismét a Bolla Bendegúz, Sallai Roland és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik alkotta hármas feladata volt.
A spanyol José María Sánchez Martínez sípjelére kezdődött el a mérkőzés, az első lehetőség pedig a magyar csapat előtt adódott, azonban a nagy lendülettel a kapu felé meginduló Schäfer nem tudott jó megoldást választani. A 8. percben Sallai húzott el a bal oldalon, középre adása viszont nem volt pontos. Az első negyedórában hatalmas fölényben futballoztak Szoboszlaiék, 70 százalékban birtokolták a labdát, az örmények pedig igyekeztek fegyelmezetten és keményen védekezni. A folytatásban fizikálisabb játék dominált a pályán, továbbra is magyar mezőnyfölénnyel, de kevés helyzettel.
A 33. percben aztán góllá érett a magyar fölény: Kerkez passza után Szoboszlai kiválóan ívelt középre, Varga pedig a védőket megelőzve csodásan fejelte le a földre a labdát,
amely az örmény kapu jobb oldalában kötött ki.
A 36. percben az örmények kapusát, Avagjant kellett rövid ideig ápolni, miután összefejelt az egyik csapattársával. A gól után sem vett vissza a tempóból Rossi együttese, a 42. percben Schäfer szép lövését kellett védenie a hazaiak kapusának. A szünet előtt újabb találat már nem esett, Szoboszlaiék 1-0-s előnnyel vonulhattak pihenőre.
Fontos győzelmet aratott a magyar válogatott
A második félidőt az örmények kezdték aktívabban, de komoly helyzetet nem tudtak kialakítani Dibusz kapuja előtt. A magyar válogatott szemmel láthatóan inkább az eredmény tartására törekedett, némileg átadva a területet a hazai csapatnak. Az 59. percben lövésig is eljutott Örményország, azonban a 16-oson belül Orbánnak sikerült blokkolnia Leon-Ranos kísérletét.
Nem sokkal később akár el is dönthette volna a mérkőzést a vendég együttes, Varga szépen ugratta ki Sallait, aki középre adott, Szoboszlai elől azonban óriásit mentett Muradjan.
A 66. percben távolról veszélyeztettek az örmények, Szpercjan hatalmas lökete azonban elkerülte a magyar kaput.
Rossi Lukács Dánielt, Tóth Alexet és Vitális Milánt is pályára küldte, a magyar csapat magabiztosan őrizte előnyét, egy újabb góllal pedig végleg lezárhatta volna a meccset. A 78. percben ehhez közel is járt a válogatott, Varga szépen készítette le a labdát Tóthnak, a Fradi középpályása azonban laposan a jobb kapufa mellé lőtt. Az örmények nem sokkal később majdnem kiegyenlítettek, Tiknizjan törhetett kapura, azonban a bal alsó mellé küldte a labdát. A hajrában a hazaiak igyekeztek fokozni a nyomást, Schäferék pedig az eredmény tartására törekedtek.
A hosszabbításban sem változott már az eredmény – bár volt még egy hatalmas örmény helyzet –, a magyar válogatott 1-0-ra nyert,
így karnyújtásnyira került attól, hogy bebiztosítsa pótselejtezőt érő második helyét az F csoportban.
A magyar csapat három nap múlva az íreket fogadja a Puskás Arénában, de az utolsó forduló eredményeinek könnyen lehet, hogy már nem lesz jelentősége, ugyanis ha a szigetországiak kikapnak a portugáloktól, akkor a Nemzetek Ligája-nyertes együttes csoportgyőztesként kvalifikálja magát a 2026-os vb-re, míg Magyarország másodikként a márciusi pótselejtezőben lesz érdekelt.
Európai vb-selejtező, F csoport, 5. forduló:
Örményország-Magyarország 0-1 (0-1)
gólszerző: Varga B. (33.)
A mérkőzésről készült élő közvetítésünket ide kattintva olvashatja el!
- Kapcsolódó cikkek
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!