A magyar válogatott csütörtök este Örményország ellen lépett pályára a világbajnoki selejtezősorozatban. Marco Rossi együttese októberben 2-0-ra legyőzte a Puskás Arénában az aktuális riválist, és természetesen ezúttal is a mérkőzés esélyesének számított. A meccs tétje hatalmas volt, mert Szoboszlai Dominikék egy győzelemmel bebiztosíthatták a pótselejtezőt érő második helyet az F csoportban – ehhez az is kell, hogy a csoportelső portugálok is begyűjtsék a három pontot Írországban.

A Szoboszlai Dominik vezette magyar válogatott októberben legyőzte az örményeket a Puskás Arénában

Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

A magyar válogatott Varga Barnabás remek fejesével vezetett

A magyar csapatot mintegy ezer szurkoló kísérte el Jerevánba, Marco Rossi pedig ezúttal is a lehető legerősebb kezdőcsapatát küldte pályára. Tóth Balázs sérülése miatt ismét Dibusz Dénes kezdett a kapuban, előtte pedig sorozatban ötödször Nego Loic, Szalai Attila, Willi Orbán és Kerkez Milos alkotta a védelmet. Az ellenfél támadásainak szűrése ezúttal is Schäfer Andrásra és Styles Callumra hárult, míg a Fradi kiváló formában lévő csatárának, Varga Barnabásnak a kiszolgálása ismét a Bolla Bendegúz, Sallai Roland és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik alkotta hármas feladata volt.

A spanyol José María Sánchez Martínez sípjelére kezdődött el a mérkőzés, az első lehetőség pedig a magyar csapat előtt adódott, azonban a nagy lendülettel a kapu felé meginduló Schäfer nem tudott jó megoldást választani. A 8. percben Sallai húzott el a bal oldalon, középre adása viszont nem volt pontos. Az első negyedórában hatalmas fölényben futballoztak Szoboszlaiék, 70 százalékban birtokolták a labdát, az örmények pedig igyekeztek fegyelmezetten és keményen védekezni. A folytatásban fizikálisabb játék dominált a pályán, továbbra is magyar mezőnyfölénnyel, de kevés helyzettel.

Sallai Roland lendületesen kezdett az örmények ellen

Fotó: Karen Minasyan/AFP

A 33. percben aztán góllá érett a magyar fölény: Kerkez passza után Szoboszlai kiválóan ívelt középre, Varga pedig a védőket megelőzve csodásan fejelte le a földre a labdát,

amely az örmény kapu jobb oldalában kötött ki.

A 36. percben az örmények kapusát, Avagjant kellett rövid ideig ápolni, miután összefejelt az egyik csapattársával. A gól után sem vett vissza a tempóból Rossi együttese, a 42. percben Schäfer szép lövését kellett védenie a hazaiak kapusának. A szünet előtt újabb találat már nem esett, Szoboszlaiék 1-0-s előnnyel vonulhattak pihenőre.