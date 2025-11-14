A magyar válogatott sorsdöntő meccsre készült Jerevánban, mivel tudható volt, hogy ha Marco Rossi együttese diadalmaskodni tud, míg a csoport másik meccsén a Nemzetek Ligája-győztes portugál válogatott is megnyeri a dublini vb-selejtezőjét, akkor egy fordulóval a vége előtt minden lehetséges kérdés eldől az F csoportban.

A magyar válogatott kulcsfontosságú meccset nyert Jerevánban

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A mieink rendkívül magabiztosan léptek pályára Jerevánban, kontrollálták a meccset, több nagy helyzetet is kidolgoztak, végül Varga Barnabás 33. percben szerzett fejególjával megszerezték a vezetést. A második félidőben feljött az örmény csapat, Marco Rossi együttese gyakran védekezésre kényszerült, azonban sikerült megtartani az egygólos előnyt, így a válogatott egygólos győzelmet aratott.

Fülöp Mártonra emlékeztek a magyar válogatott szurkolói és a játékosok

A lefújás után a magyar szurkolók megemlékeztek a tíz éve elhunyt Fülöp Mártonról, amit a magyar válogatott játékosai is értékeltek. A Magyar Nemzet azt írja a helyszíni tudósításában, hogy miután a tábor és a játékosok közösen elénekelték a himnuszt, a mieink Szoboszlai Dominik vezetésével az öltöző felé indultak.

Ekkor a szurkolók a magyar válogatott korábbi kapusának Fülöp Márton nevét kezdték skandálni. Fülöp tíz éve, 2015. november 12-én hunyt el gyógyíthatatlan betegségben.

Szoboszlai Dominikék nem feledkeztek meg Fülöp Mártonról

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A magyar válogatott játékosai értékelték a gesztust, visszafordultak a tábor felé, amiért újabb „Szép volt, fiúk!” volt a hála.

A portugálok nem tettek szívességet a magyar válogatottnak

A magyar válogatott a tavaly nyári Európa-bajnokságon a skótok elleni drámai győzelemnek köszönhetően három pontot szerzett a csoportkörben, és megvolt az esélye arra, hogy továbbjusson legjobb 16 közé. Ehhez arra lett volna szükség, hogy a már továbbjutott portugálok legalább egy döntetlent játszanak a georgiaiakkal, azonban Cristiano Ronaldóék 2-0-ra kikaptak a számukra már tét nélküli meccsen, így a mieink búcsúzni kényszerültek a csoportkörben.

A magyar válogatottnak most a saját kezében van a sorsa, de a megnyugvás miatt most is szükség lett volna a portugál győzelemre, hogy az utolsó fordulóban már tét nélkül léphessen pályára a Puskás Arénában az ír csapat elleni meccsen.