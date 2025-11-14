A magyar válogatott sorsdöntő meccsre készült Jerevánban, mivel tudható volt, hogy ha Marco Rossi együttese diadalmaskodni tud, míg a csoport másik meccsén a Nemzetek Ligája-győztes portugál válogatott is megnyeri a dublini vb-selejtezőjét, akkor egy fordulóval a vége előtt minden lehetséges kérdés eldől az F csoportban.
A mieink rendkívül magabiztosan léptek pályára Jerevánban, kontrollálták a meccset, több nagy helyzetet is kidolgoztak, végül Varga Barnabás 33. percben szerzett fejególjával megszerezték a vezetést. A második félidőben feljött az örmény csapat, Marco Rossi együttese gyakran védekezésre kényszerült, azonban sikerült megtartani az egygólos előnyt, így a válogatott egygólos győzelmet aratott.
Fülöp Mártonra emlékeztek a magyar válogatott szurkolói és a játékosok
A lefújás után a magyar szurkolók megemlékeztek a tíz éve elhunyt Fülöp Mártonról, amit a magyar válogatott játékosai is értékeltek. A Magyar Nemzet azt írja a helyszíni tudósításában, hogy miután a tábor és a játékosok közösen elénekelték a himnuszt, a mieink Szoboszlai Dominik vezetésével az öltöző felé indultak.
Ekkor a szurkolók a magyar válogatott korábbi kapusának Fülöp Márton nevét kezdték skandálni. Fülöp tíz éve, 2015. november 12-én hunyt el gyógyíthatatlan betegségben.
A magyar válogatott játékosai értékelték a gesztust, visszafordultak a tábor felé, amiért újabb „Szép volt, fiúk!” volt a hála.
A portugálok nem tettek szívességet a magyar válogatottnak
A magyar válogatott a tavaly nyári Európa-bajnokságon a skótok elleni drámai győzelemnek köszönhetően három pontot szerzett a csoportkörben, és megvolt az esélye arra, hogy továbbjusson legjobb 16 közé. Ehhez arra lett volna szükség, hogy a már továbbjutott portugálok legalább egy döntetlent játszanak a georgiaiakkal, azonban Cristiano Ronaldóék 2-0-ra kikaptak a számukra már tét nélküli meccsen, így a mieink búcsúzni kényszerültek a csoportkörben.
A magyar válogatottnak most a saját kezében van a sorsa, de a megnyugvás miatt most is szükség lett volna a portugál győzelemre, hogy az utolsó fordulóban már tét nélkül léphessen pályára a Puskás Arénában az ír csapat elleni meccsen.
„A második félidőben szörnyen játszottunk, de nem vagyok álszent. Három pontért jöttünk, három pontot szereztünk. Ezek a meccsek mindig nagyon nehezek. Elégedett nem vagyok, de örülök a három pontnak” – értékelt feszülten a vegyeszónában Schäfer András.
Jó jel, hogy egy idegenbeli győzelem után is elégedetlen vagyok. Nem lenne jó, ha azt mondanám, hogy nagyon jók voltunk, fantasztikus a csapat és simán nyertünk. Reálisan kell nézni. Nyilván nagyon fontos három pontot szereztünk, de elégedett nem vagyok”
– folytatta az Union Berlin középpályása.
„Amikor feléled a hazai csapat, ezek egyből nehéz, undorító meccsek lesznek, de az utolsó tíz-tizenöt percben ilyenkor már nem a taktika győz, hanem, hogy ki akarja jobban. Volt egy nagy helyzetük a végén, de azt is egy butaság előzte meg. Ezeken pontosítanunk kell, fejben jobbnak kell lennünk. De nem játszom a mártírt. Nyertünk idegenben egy vb-selejtezőn, jó helyzetben várjuk az írek elleni meccset” – mondta a válogatott középpályása.
Nyernünk kell. Hazai pályán meg szeretnénk szerezni a három pontot. Aki felveszi ezt a címeres mezt, minden meccsen győzni akar. Legyen az ellenfél akár Lakatlan-szigetek, vagy éppen Írország”
– mondta a vasárnapi meccsel kapcsolatban Schäfer András, aki megjegyezte, hogy portugál vereség esetén még az első helyre is van esélye a magyar válogatottnak.
A legfontosabb a győzelem. Tudjuk, hogy nem ez volt életünk meccse, de csak a három pont számít. Küzdöttünk, hajtottunk, a szívünket ott hagytuk a pályán, Varga Barna révén meg begyötörtünk egy gólt. Ezek talán mindig a legédesebb győzelmek, amiket kibrusztol az ember, után meg egy nagyot lehet fújni. Bízunk benne, hogy a portugálok megteszik azt a szívességet, amit az Eb-n nem tettek meg nekünk”
– mondta az M4 Sport kamerája előtt Szalai Attila, aki örmények ellen az 51. meccsét játszotta a nemzeti csapatban.
A magyar válogatott győztes gólját a szenzációs formában futballozó Varga Barnabás fejelte. A Fradi támadója a vb-selejtező sorozatban négy meccsen négy gólnál jár.
„Mostanában jól megtalálnak a beadások, ez az erősségem, csatárként ez is a feladatom, hogy gólokat szerezzek. De mindenekelőtt nagy csapatmunka volt, amit ma nyújtottunk. Örülök, hogy jönnek a gólok, jó formában vagyok, így tudok segíteni a csapatnak” – mondta az M4 Sport kamerája előtt a fejesgóljaival kapcsolatban a válogatott csatára.
Most szurkolunk Portugáliának, jó lenne, ha biztossá válna a második helyünk. Ha mégsem így lesz, akkor vasárnap nekünk kell megoldani a feladatot”
– tekintett már a közeljövőbe Varga Barnabás.
Rossi rekordot döntött a válogatott kispadján
A találkozó után Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya kizárólag a győzelemnek örült, a mutatott teljesítménnyel viszont nem volt elégedett.
Ugyan az első félidőben legalább az történt, amit akartunk, uraltuk a mérkőzést és vezetést is szereztünk, a másodikban viszont, nem tudom miért, de minden megváltozott. Persze kilencven percig nem lehet nyomást gyakorolni az ellenfélre, ugyanakkor ennyire visszaesni sem szabad. Ez volt a legrosszabb félidőnk a mostani vb-selejtezők során”
– értékelt a találkozó után Rossi, aki megjegyezte, hogy az örmények két legnagyobb helyzete is a mieink hibáiból alakult ki.
Az olasz szakember önkritikusan azt mondta, a végén bizony lehetett volna más is az eredmény és arról is beszélt, hogy a kispadról folyamatosan próbáltak utasításokat adni, hogy segítsék a játékosokat, akik ennek ellenére nem tudták megtartani a labdát, és ez volt a legalapvetőbb probléma, amiért a maga részéről felelősséget is vállalt.
Marco Rossinak ez volt a 81. mérkőzése magyar szövetségi kapitányként, ami új rekord megszakítás nélkül. A régi csúcsot Baróti Lajos tartotta, aki két időszakban összesen 117-szer ült a válogatott kispadján.
Boldog vagyok, de csakis a győzelem miatt, a teljesítmény miatt semmiképpen sem. Ez egy komoly mérföldkő, elvégre a magyar futballnak rendkívül gazdag a történelme. Nem vagyok Sebes Gusztáv vagy éppen Baróti Lajos szintjén, de nagyon nehéz időben vettem át a munkát és nyilvánvalóan nem a két szép szememért tartottam meg ezt a pozíciót immár több mint hét éve”
– mondta a 61 éves szakember.
Ha a portugálok csütörtök este győztek volna Dublinban, azzal a magyar válogatott bebiztosította volna pótselejtezős szereplését. Azonban Cristiano Ronaldóék botlottak az írek otthonában, így Marco Rossi csapatának vasárnap délután éles meccset kell játszania az írek ellen a Puskás Arénában.
Ha Portugália nem nyer, akkor úgy kell tekintenünk vasárnap az írek elleni meccsre, mintha egy döntő lenne. Nagyon akarjuk, hogy negyven év után ott legyünk világbajnokságon”
– jelentette ki Rossi.
A magyar válogatott vasárnap délután 15 órától az F csoport harmadik helyén álló ír csapatot fogadja a Puskás Arénában. A matematika egyszerű: Marco Rossi csapata egy pont előnnyel vezet az ír válogatott előtt, egy döntetlen már világbajnoki pótselejtezőt ér a magyar válogatottnak.
