A magyar válogatott nemcsak az eredmények, hanem az októberben mutatott remek játéka miatt is kedvező helyzetben van a második, pótselejtezőt érő helyért folytatott küzdelemben. Az örmények 2-0-s legyőzése a Puskás Arénában olyan kulcsjátékosok nélkül, mint az akkor eltiltott Sallai Roland és Varga Barnabás, majd a portugáliai bravúros 2-2 a célként kitűzött második helyre vezette a magyar válogatottat, amely az elmúlt évek legjobb teljesítményét nyújtotta Lisszabonban.

A magyar válogatott 28 év után juthat el ismét a világbajnoki pótselejtezőig

Fotó: Stefan Koops/NurPhoto via AFP

Marco Rossi a remek eredmények mellett annak is örülhet, hogy mélyebbnek érezheti a keretét, mivel a legutóbbi két találkozón olyan új játékosok is bizonyítottak, mint az örmények ellen betaláló Lukács Dániel és Gruber Zsombor, akikre így szükség esetén sokkal bátrabban támaszkodhat. Ezúttal ráadásul kevesebb hiányzóval kell számolnia az olasz szakembernek, csupán a Blackburn Rovers kapusa, Tóth Balázs esett ki sérülés miatt, de a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes révén a kapusposzt így sem okoz fejtörést Rossi számára.

A magyar válogatottat újra a stabilitás jellemzi

A szövetségi kapitány a tavaly nyári csalódást keltő Eb-szereplés után ismét stabil csapatot rakott össze, a védelmet is az állandóság jellemzi, ugyanis az eddig lejátszott négy vb-selejtező mindegyikén Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotta a hátsó védőnégyest.

A magyar válogatott a legerősebb összeállításában léphet pályára

Fotó: Mirkó István

Rajtuk kívül ugyancsak mind a négy meccsen kezdett Styles Callum, Bolla Bendegúz és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik. Varga Barnabás és Sallai Roland csupán kényszerűségből hagyott ki egy, illetve két találkozót, de ugyanez igaz a szeptemberben sérülés miatt hiányzó Schäfer Andrásra is, azaz jól láthatóan egy állandó kezdő tizenegy alakult ki.

Szoboszlait szétszedték Jerevánban

A magyar csapat a háromórás időeltolódás miatt a szokottnál egy nappal korábban elutazott az idegenbeli összecsapásra. Marco Rossi együttese kedd délelőtt még Telkiben edzett, majd délután három óra után indult a csapat repülőgépe Budapestről, Jerevánban pedig helyi idő szerint este kilenc óra után landolt. A repülőtéren Szoboszlai Dominikot, a magyar válogatott és a Liverpool klasszis középpályását több örmény szurkoló is várta, akik azonnal lerohanták, amint meglátták őt