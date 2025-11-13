A magyar válogatott nemcsak az eredmények, hanem az októberben mutatott remek játéka miatt is kedvező helyzetben van a második, pótselejtezőt érő helyért folytatott küzdelemben. Az örmények 2-0-s legyőzése a Puskás Arénában olyan kulcsjátékosok nélkül, mint az akkor eltiltott Sallai Roland és Varga Barnabás, majd a portugáliai bravúros 2-2 a célként kitűzött második helyre vezette a magyar válogatottat, amely az elmúlt évek legjobb teljesítményét nyújtotta Lisszabonban.
Marco Rossi a remek eredmények mellett annak is örülhet, hogy mélyebbnek érezheti a keretét, mivel a legutóbbi két találkozón olyan új játékosok is bizonyítottak, mint az örmények ellen betaláló Lukács Dániel és Gruber Zsombor, akikre így szükség esetén sokkal bátrabban támaszkodhat. Ezúttal ráadásul kevesebb hiányzóval kell számolnia az olasz szakembernek, csupán a Blackburn Rovers kapusa, Tóth Balázs esett ki sérülés miatt, de a 45-szörös válogatott Dibusz Dénes révén a kapusposzt így sem okoz fejtörést Rossi számára.
A magyar válogatottat újra a stabilitás jellemzi
A szövetségi kapitány a tavaly nyári csalódást keltő Eb-szereplés után ismét stabil csapatot rakott össze, a védelmet is az állandóság jellemzi, ugyanis az eddig lejátszott négy vb-selejtező mindegyikén Nego Loic, Willi Orbán, Szalai Attila és Kerkez Milos alkotta a hátsó védőnégyest.
Rajtuk kívül ugyancsak mind a négy meccsen kezdett Styles Callum, Bolla Bendegúz és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik. Varga Barnabás és Sallai Roland csupán kényszerűségből hagyott ki egy, illetve két találkozót, de ugyanez igaz a szeptemberben sérülés miatt hiányzó Schäfer Andrásra is, azaz jól láthatóan egy állandó kezdő tizenegy alakult ki.
Szoboszlait szétszedték Jerevánban
A magyar csapat a háromórás időeltolódás miatt a szokottnál egy nappal korábban elutazott az idegenbeli összecsapásra. Marco Rossi együttese kedd délelőtt még Telkiben edzett, majd délután három óra után indult a csapat repülőgépe Budapestről, Jerevánban pedig helyi idő szerint este kilenc óra után landolt. A repülőtéren Szoboszlai Dominikot, a magyar válogatott és a Liverpool klasszis középpályását több örmény szurkoló is várta, akik azonnal lerohanták, amint meglátták őt
A korai érkezés is mutatja, hogy a magyarok nem veszik félvállról az örményeket, mert a korai utazás azt segíti elő, hogy a játékosok frissen lépjenek pályára Jerevánban.
Még az örményeknek is van esélyük a pótselejtezőre
Az örményeket azért sem lehet lebecsülni, mert hazai pályán már megverték az íreket, és bár a kaukázusiak továbbra is sereghajtók az F csoportban, még mindig van esélyük a második hely megszerzésére. Ehhez mindenképpen le kellene győzniük a két ponttal előttük álló magyarokat, ráadásul a csapatkapitány Tigran Barszegjan nélkül, aki eltiltását tölti majd. Magyar szempontból a győzelem érne igazán sokat - ír vereség esetén pótselejtezőt -, de Szoboszlai Dominikéknak egy döntetlennel is a saját kezükben maradna a sorsuk az utolsó fordulóra. Vereséggel viszont az örmények megelőznék a mieinket, igaz, az utolsó fordulóban a portugálokhoz utaznak, ahol nehéz mérkőzésre számíthatnak.
Rossi szerint kötelező a győzelem, nincs helye alibinek
Jegise Melikjan, az örmény válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy sok a sérült játékosa, így a magyarok elleni meccs remek alkalmat adhat majd a kísérletezésre.
Ilyen gyorsan nem tudunk megoldást találni a problémáinkra, annyira nem vagyunk jók. Nincs sok esélyünk, de harcolunk, nem adjuk fel. Nem a továbbjutás volt a célunk, hanem hogy csapatot építsünk. Most is az a célunk, hogy jól játsszunk”
– mondta az örmények kapitánya, aki saját bevallása szerint öt kulcsjátékosára nem számíthat csütörtök este.
Melikjan elárulta azt is, hogy nem lepte meg a magyarok pontszerzése Portugáliában, mivel Marco Rossi csapatát rendkívül erősnek tartja.
A mieink részéről Marco Rossi mellett a Liverpool balhátvédje, Kerkez Milos vett részt a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón. A szövetségi kapitány szerint semmiféle kifogás nem lehet, a válogatottnak meg kell nyernie a csütörtöki összecsapást.
Nincs helye alibinek, nem foghatunk semmit az időeltolódásra, a pályára vagy bármire. Nekünk ki kell használni az esélyünket és elvinni a három pontot, mert azzal jó esélyünk van a második hely bebiztosítására. Nem nagy arccal érkeztünk, hanem céltudatosan, hogy megnyerjük a meccset. Motiváltak vagyunk, hogy elvégezzük ezt a munkát”
– mondta az olasz-magyar szakember, aki hangsúlyozta, hogy feltérképezték az örmény együttest, kielemezték a hibáit, ezek kihasználása mellett viszont legalább olyan fontos, hogy saját játékosai ne hibázzanak nagyot, mert az megbosszulhatja magát.
„A lehető legjobb meccset kell játszanunk, megszerezni a győzelmet és ezt a három pontot Fülöp Márton emlékének ajánlani” – emlékezett meg Rossi újságírói kérdésre a válogatott éppen tíz éve elhunyt kapusára.
Kerkez Milos szerint az örmények igazi harcosok, ezért nehéz ellenük játszani, de két olyan kulcsjátékos visszatérésével, mint amilyen Sallai Roland és Varga Barnabás, újra meg kell találni a győzelemhez vezető utat.
Természetesen csalódott voltam a Manchester City elleni rangadó elvesztése után, de ez már a múlt, most annak örülök, hogy itt lehetek. Tiszta fejjel csakis a magyar válogatottra koncentrálok, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el”
– mondta a Liverpool balhátvédje, aki kifejtette, noha mostanság kevesebb lehetőséget kap az angol csapatban, ettől függetlenül jól érzi magát és jó formában van.
„Azért jöttünk, hogy megszerezzük a három pontot.
Mindenki jó hangulatban van a válogatottnál, de ez szinte természetes, mert a nemzeti együttes olyan, mint egy nagy család. Csütörtökön ezt a pályán is meg kell mutatnunk”
– mondta Kerkez, aki elismerte, ő személy szerint kissé fáradt az időeltolódás okozta nehézség miatt.
Az Örményország-Magyarország vb-selejtező a spanyol José María Sánchez Martínez sípjelére 18 órakor kezdődik a 14 403 néző befogadására alkalmas Vazgen Szargszjan Stadionban.
A magyar válogatott várható kezdőcsapata: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles, Szoboszlai – Sallai, Bolla – Varga B.
