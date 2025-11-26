„Felvidéki magyarként hatalmas megtiszteltetés a felkérés, és minden erőmmel szeretném segíteni a külhoni magyar labdarúgók fejlődését” – jelentette ki a 39 éves egykori magyar válogatott csatár, aki pályafutása alatt a Győri ETO, a Ferencváros és a Haladás mellett egyebek között a Watfordban, az Ipswich Townban, az FK Vlagyikavkazban és a Makkabi Haifában is légióskodott.

Futballnagykövet lett a volt magyar válogatott futballista, Priskin Tamás

Fotó: ANDREW SURMA / NurPhoto

Nagykövetként keresi a külhoni tehetségeket a volt magyar válogatott focista

Priskin Tamás hozzátette, gyerekként, a Révkomáromban eltöltött időszak alatt sokat segített neki edzői és szülei támogatása, és ez a közeg is hozzájárult, hogy Angliában, Oroszországban és Izraelben is futballozhasson.

Most rajtam a sor, szeretném átadni a tapasztalatom a Kárpát-medence fiataljainak, segíteni a fejlődésüket

–fogalmazott, majd kifejtette, egyéves nagyköveti tisztségében feladata lesz felhívni a magyarországi sportegyesületek figyelmét, hogy a külhoni klubokban milyen minőségi munka folyik, és bízik benne, sikerül néhány tehetséget a magyar labdarúgás számára kiemelni – derült ki az MTI szemléjéből.

A sajtóeseményen felszólalt Lávich Erzsébet, a 2021-ben létrehozott MOL – Új Európa Alapítvány ügyvezetője is, aki hangsúlyozta, 2022-ben három, időközben viszont már nyolc külhoni klub, az erdélyi FK Csíkszereda és Sepsi OSK, a vajdasági Topolyai SC, a felvidéki FC Kosice (Kassa), a KFC Komárno és az STK Samorin (Somorja), a szlovéniai NK Lendava, valamint a horvátországi NK Osijek (Eszék) részesül támogatásban.

„A sporttámogatási programunk azonban nemcsak a külhoni labdarúgást érinti, hanem számtalan egyéni és csapatsportot, de még a tömegsportot is” – mondta.

Az alapítvány együttműködik a Magyar Diáksport Szövetséggel is, mert küldetése középpontjában a tehetségek felkutatás és kibontakoztatása áll. Elhangzott, hogy 2024-ben hozzávetőlegesen másfélmillió emberhez juttattak el összesen 5,66 milliárd forintnyi támogatást.