A szlovák szövetség (SFZ) fegyelmi bizottsága pénteken eltiltotta Redzic Damirt, a Dunaszerdahely labdarúgóját. A döntés értelmében az egyszeres magyar válogatott szélső négy bajnoki mérkőzést lesz kénytelen kihagyni.

Mint arról beszámoltunk, a Török Labdarúgó Szövetség (TFF) fegyelmi bizottsága két bajnoki mérkőzésre tiltotta el a múlt szombaton kiállított Sallai Rolandot, a listavezető Galatasaray magyar válogatott játékosát. Az előző hétvégén azonban egy másik magyar válogatott futballista is a kiállítás sorsára jutott, méghozzá az írek ellen debütáló Redzic Damir.

Tóth Alex (b) és Redzic Damir, a magyar válogatott tagjai a csapat sajtótájékoztatóján Telkiben
A magyar válogatott Redzic Damir (j) négymeccses eltiltást kapott
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A magyar válogatott újonca hosszú eltiltást kapott

A pécsi születésű, édesapja révén bosnyák származású csatárt vasárnap a Tatran Presov ellen hazai pályán gól nélküli döntetlenre végződött bajnoki meccs 92. percében állították ki.

Az indoklás szerint „agresszív viselkedést, brutalitást tanúsított földön fekvő ellenfelével szemben, amikor a labda nem volt játékban, és szándékosan rálépett ellenfele combjára”.

A négy meccsre szóló eltiltás azt jelenti, hogy a nemzeti együttesben november 16-án bemutatkozott Redzic legközelebb február közepén léphet pályára a szlovák élvonalban, amelynek tabelláján a Dunaszerdahely a harmadik helyen áll.

Ugyanakkor a Csakfoci beszámolója szerint a DAC fellebbezhet az ítélet ellen, de a játékosnak mindenképp le kell töltenie a büntetés felét, vagyis a Trencsén és a Nagyszombat ellen biztosan nem lesz ott a pályán.

 

