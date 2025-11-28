Mint arról beszámoltunk, a Török Labdarúgó Szövetség (TFF) fegyelmi bizottsága két bajnoki mérkőzésre tiltotta el a múlt szombaton kiállított Sallai Rolandot, a listavezető Galatasaray magyar válogatott játékosát. Az előző hétvégén azonban egy másik magyar válogatott futballista is a kiállítás sorsára jutott, méghozzá az írek ellen debütáló Redzic Damir.
A magyar válogatott újonca hosszú eltiltást kapott
A pécsi születésű, édesapja révén bosnyák származású csatárt vasárnap a Tatran Presov ellen hazai pályán gól nélküli döntetlenre végződött bajnoki meccs 92. percében állították ki.
Az indoklás szerint „agresszív viselkedést, brutalitást tanúsított földön fekvő ellenfelével szemben, amikor a labda nem volt játékban, és szándékosan rálépett ellenfele combjára”.
A négy meccsre szóló eltiltás azt jelenti, hogy a nemzeti együttesben november 16-án bemutatkozott Redzic legközelebb február közepén léphet pályára a szlovák élvonalban, amelynek tabelláján a Dunaszerdahely a harmadik helyen áll.
Ugyanakkor a Csakfoci beszámolója szerint a DAC fellebbezhet az ítélet ellen, de a játékosnak mindenképp le kell töltenie a büntetés felét, vagyis a Trencsén és a Nagyszombat ellen biztosan nem lesz ott a pályán.