„Nagyon rossz híreink vannak Tóth Balázzsal kapcsolatban: legalább 12 hétig nem játszhat térdproblémák miatt" – idézte a klub honlapja csütörtökön Valérien Ismaël vezetőedzőt. Hozzátette: azért is szomorú a helyzet, mert a magyar válogatott futballista nagyon jó formában volt, de a sérülések részei a játéknak, és ezekkel meg kell birkózni – írja az MTI.

A magyar válogatott és Tóth Balázs számára is a legrosszabbkor jött a sérülés

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

A magyar válogatott Tóth Balázs nélkül készül majd

Tóth Balázs térde kedd este, a Bristol City otthonában 1-0-ra megnyert mérkőzés hajrájában sérült meg, ezért a 89. percben le kellett cserélni, majd szerdán vált biztossá, hogy operációra van szüksége. A korábbi hírek arról szóltak, hogy egyhónapos kihagyás vár rá, de a helyzet még rosszabb lett.

A nemzeti csapat legutóbbi három mérkőzésén kapuban álló Tóth Balázsra a világbajnoki selejtezősorozat utolsó két fordulójában is számított volna Marco Rossi szövetségi kapitány.

A válogatott jövő csütörtökön Örményországban játszik, vasárnap pedig Írországot fogadja.

