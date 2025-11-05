Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megindult Oroszországba az észak-koreai hadsereg

Ezt látnia kell!

Gyönyörű új mezben harcolhatják ki a vb-szereplést Szoboszlaiék – galéria

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar labdarúgó válogatott idei utolsó hazai mérkőzésén, az Írország elleni világbajnoki selejtezőn debütál a válogatott új hazai meze. A magyar válogatott új meze a hagyományok megőrzése mellett az MLSZ alapításának 125. évfordulója előtt is tiszteleg.

A magyar válogatott hazai meze természetesen a hagyományokat megőrizve továbbra is piros lesz, azonban több különleges tulajdonsággal is bír. Az Adidas – amellyel 1974 óta tart a magyar szövetség együttműködése – által készített piros mez anyagában mintás, de a fehér és a zöld is megjelenik rajta, megjelenítve mindhárom magyar nemzeti színt.

A magyar válogatott gyönyörű új mezeket kapott
A magyar válogatott gyönyörű új mezeket kapott
Fotó: MLSZ

Különleges mezeket kapott a magyar válogatott

Az ujjak alján helyezkedik el egymás alatt a három szín, míg a mellkasnál a szív felett szokásos módon a magyar címer látható, a másik oldalon vele egyvonalban pedig az MLSZ címere, amely ezúttal a szövetség alapításának 125. évfordulója alkalmából egy különleges jubileumi díszítést kapott. A mez hátuljának nyaki részére – immár szintén hagyományos módon – a „Magyarország” felirat került fel

A válogatott által a mérkőzéseken viselt prémium anyagból készült változatot és egy ennél kedvezőbb árú, azonos kinézetű változatot is meg lehet majd találni az MLSZ webshopjában. A válogatott új hazai mezét az Írország elleni vb-selejtező-mérkőzésen viseli majd először a csapat, azonban az MLSZ webshopjában már november 6-tól megvásárolható lesz.

A magyar válogatott november 13-án és 16-án vívja utolsó két meccsét a 2026-os labdarúgó világbajnokság európai selejtezőiben. Marco Rossi csapata előbb Jerevánban lép pályára Örményország ellen, majd zárásként a Puskás Arénában fogadja Írország együttesét. A mieink négy forduló után a csoport 2., pótselejtezőt érő helyén állnak 5 ponttal megelőzve a 4 pontos íreket és a 3 ponttal sereghajtó örményeket. Az élen álló Portugáliának 10 pontja van.

magyar válogatott, mez, adidas
magyar válogatott, mez, adidas
magyar válogatott, mez, adidas
magyar válogatott, mez, adidas, KerkezMilos
magyar válogatott, mez, adidas, NagyZsolt
magyar válogatott, mez, adidas
magyar válogatott, mez, adidas, Kerkez, VargaBarnabás, NagyZsolt
magyar válogatott, mez, adidas
magyar válogatott, mez, adidas, VargaBarnabás
Galéria: A magyar fociválogatott új meze
1/9
A magyar válogatott az utolsó idei hazai meccsen, Írország ellen avatja fel az új szerelést

 

  • A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezős programja:
    Írország–Magyarország 2–2
  • Magyarország–Portugália 2–3
  • Magyarország–Örményország 2–0
  • Portugália–Magyarország 2–2
  • 11.13., 18:00:  Örményország–Magyarország
  • 11.16., 15:00:  Magyarország–Írország

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!