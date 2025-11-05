Gyönyörű új mezben harcolhatják ki a vb-szereplést Szoboszlaiék – galéria

A magyar válogatott hazai meze természetesen a hagyományokat megőrizve továbbra is piros lesz, azonban több különleges tulajdonsággal is bír. Az Adidas – amellyel 1974 óta tart a magyar szövetség együttműködése – által készített piros mez anyagában mintás, de a fehér és a zöld is megjelenik rajta, megjelenítve mindhárom magyar nemzeti színt.

A magyar válogatott gyönyörű új mezeket kapott

Fotó: MLSZ

Különleges mezeket kapott a magyar válogatott

Az ujjak alján helyezkedik el egymás alatt a három szín, míg a mellkasnál a szív felett szokásos módon a magyar címer látható, a másik oldalon vele egyvonalban pedig az MLSZ címere, amely ezúttal a szövetség alapításának 125. évfordulója alkalmából egy különleges jubileumi díszítést kapott. A mez hátuljának nyaki részére – immár szintén hagyományos módon – a „Magyarország” felirat került fel

A válogatott által a mérkőzéseken viselt prémium anyagból készült változatot és egy ennél kedvezőbb árú, azonos kinézetű változatot is meg lehet majd találni az MLSZ webshopjában. A válogatott új hazai mezét az Írország elleni vb-selejtező-mérkőzésen viseli majd először a csapat, azonban az MLSZ webshopjában már november 6-tól megvásárolható lesz.

A magyar válogatott november 13-án és 16-án vívja utolsó két meccsét a 2026-os labdarúgó világbajnokság európai selejtezőiben. Marco Rossi csapata előbb Jerevánban lép pályára Örményország ellen, majd zárásként a Puskás Arénában fogadja Írország együttesét. A mieink négy forduló után a csoport 2., pótselejtezőt érő helyén állnak 5 ponttal megelőzve a 4 pontos íreket és a 3 ponttal sereghajtó örményeket. Az élen álló Portugáliának 10 pontja van.