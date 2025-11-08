Kedden derült ki, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újoncot is behívott a magyar válogatottba az örmények és az írek elleni novemberi vb-selejtezőkre. Utóbbival kapcsoltban az olasz szakember kiemelte, hogy remekül érkezik a kapu elé, emellett technikás és szeret lőni. A ballábas szélső a szlovák élvonal hétvégi fordulójában ezt ismét bizonyította is.

A magyar válogatott újonca, Redzic Damir győztes gólt szerzett Rózsahegyen

Fotó: dac1904.sk

Bombagóllal hangolt a vb-selejtezőkre a magyar válogatott újonca

Az FC DAC honlapja szerint a pécsi születésű 22 éves csatár a harmadik percben kapásból, 14 méterről talált a hálóba. Redzic Damir hetedik alkalommal volt eredményes a mostani idényben. Csapata a 44. perctől emberelőnyben futballozott.

A Dunaszerdahely a tabella második helyén áll, de két mérkőzéssel többet játszott, mint a harmadik Slovan Bratislava.