„Szerintem jó munkát végeznek a válogatottnál és jó úton járnak. A kezdet nem volt könnyű, mert mindenki győzelmet várt az elején, de Örményországot - amelynek szintén jó csapata van - sikerült legyőzni” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a német edző. Hozzátette, a listavezető Portugália miatt nagyon nehéz lenne elérni az első helyet, de a második biztosan összejön, a pótselejtezőn pedig minden lehetséges. Ha a magyar válogatott úgy játszik majd, ahogyan legutóbb a portugálok otthonában, ahol 2-2-es döntetlent ért el, akkor kijuthat a jövő évi világbajnokságra - vélekedett.

A magyar válogatott volt szövetségi kapitánya, Bernd Storck legutóbb a belga Cercle Brugge-nél dolgozott

Fotó: KURT DESPLENTER / BELGA MAG

A magyar együttes négy forduló után öt ponttal csoportja második helyén áll. Portugáliának tíz, Írországnak négy, Örményországnak három pontja van.

A magyar válogatottat dicsérte a volt kapitány

Storck 2015 júliusa és 2017 októbere között 25 mérkőzésen irányította a magyar válogatottat, amely a 2016-os Európa-bajnokságon csoportelsőként jutott tovább, majd a nyolcaddöntőben búcsúzott.

Öröm volt Magyarországért dolgozni és a csapattal együtt ezt a sikert elérni az egész ország számára. Csodálatos volt, nagyon szép emlék számomra"

Mint rávilágított: nagy különbség az akkori és a mostani keret között, hogy akkoriban a játékosok többsége a magyar bajnokságban futballozott, most viszont a legtöbben külföldi klubcsapatban szerepelnek. Hozzáfűzte: sok játékos került be az utánpótlás-válogatottakba az ő időszakában, ők nagyszerűen fejlődtek, ez látszott a korosztályos csapatok eredményein, később pedig a felnőtt kerethez kerültek, ahol ezért manapság több a választási lehetőség.

„Sok kiváló játékosuk van a magyaroknak, akik már nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, hiszen külföldi élcsapatokban játszanak. Elég csak a Rapid Wient, a Liverpoolt, vagy német klubokat, illetve más komoly országok bajnokságait említeni” – magyarázta. Felidézte, hogy az ő kapitányi időszakában is voltak jó játékosaik, és bár talán nem volt ennyi nemzetközi rutinjuk, de csapatként jól teljesítettek. A remek csapatszellem volt a fegyverük, jó volt a hangulat és mindenki megbízhatott a másikban.