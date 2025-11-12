Live
Noha az örmény labdarúgó-válogatottnak még megvan az esélye a pótselejtezőt jelentő második helyre, ennek ellenére Jegise Melikjan szövetségi kapitány csütörtökön a magyarok ellen sem elsősorban az eredményre koncentrál, hanem a fejlődésre. A magyar válogatott nem okozott meglepetést a szakembernek.

November 13-án, csütörtökön kulcsfontosságú vb-selejtezőt játszik a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezőinek F jelű csoportjában a magyar válogatott. Marco Rossi csapata Jerevánban a csoport negyedik helyén álló örmény válogatott ellen biztosíthatja a helyét a pótselejtezős csapatok között. A házigazda válogatott szövetségi kapitány, Jegise Melikjan is érzi, hogy nekik nem az eredményre kell koncentrálniuk.

Jegise Melikjant nem lepte meg a magyar válogatott mindenki mást meglepő bravúrja
Fotó: Kibédi Péter / Origo

„Nincs sok esélyünk, de harcolunk, nem adjuk fel. Nem a továbbjutás volt a célunk, hanem hogy csapatot építsünk. Most is az a célunk, hogy jól játsszunk” – jelentette ki a szakember, aki azt is elmondta, hogy a Budapesten elszenvedett 2-0-s vereség után a csatárok hiányáról beszélt, amit azóta sem sikerült megoldaniuk.

Nem lepte meg a magyar válogatott

„Ilyen gyorsan nem tudunk megoldást találni a problémáinkra, annyira nem vagyunk jók. 

A magyar döntetlen Portugáliában meglepetés volt, engem mégsem lepett meg, mert a magyarok nagyon erősek.

 Szeretném ha nálunk is olyan jó hangulat lenne, mint a Puskás Arénába és meglepetést okoznánk. De ha nem sikerülne, én leszek az első, aki gratulál a magyaroknak” – mondta sportszerűen az örmény kapitány.

Az Örményország–Magyarország mérkőzést csütörtökön, magyar idő szerint 18 órai kezdettel rendezik Jerevánban. Győzelem esetén – és amennyiben Portugália a papírforma szerint legyőzi Írországot Dublinban – a magyar válogatott már egészen biztosan folytathatja a vb-szereplésért vívott harcot a jövő márciusi pótselejtezőben.

 

 

