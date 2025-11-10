Utolsó két világbajnoki selejtezőjére készül a magyar válogatott, amely csütörtökön Örményország vendégeként lép pályára, vasárnap pedig Írország ellen zárja a sorozatot a Puskás Arénában. Az eredetileg megnevezett kerettagok közül az elmúlt három vb-selejtezőn védő Tóth Balázs térdműtét miatt nem állhat Marco Rossi rendelkezésére, a kapitány így Blackburn kapusa helyett az MTK hálóőrét, Demjén Patrikot hívta be.
A Fradi focistája szerint Örményországban kezdeményeznie kell a magyar válogatottnak
A Telkiben rendezett hétfői sajtótájékoztatón a Ferencváros középpályása, Tóth Alex és az újonc Redzic Damir, a Dunaszerdahely támadója válaszolt az újságírók kérdéseire.
A Fradi húszéves játékosa, aki vasárnap gólpasszt adott Varga Barnabásnak és ő maga is lőtt egy látványos gólt a Kazincbarcikának, többek között arról beszélt, hogy jó lenne, ha át tudná menteni formáját a válogatottba is. És nemcsak ő - tette hozzá -, hanem az újonc Redzic Damir is. Tóth egyébként az itthonihoz hasonló mérkőzésre számít az örmények ellen, ezért úgy véli, ki-ki meccs lesz, de a magyar válogatottnak kezdeményeznie kell, mert a második hely biztosítása érdekében nagyon fontos, hogy milyen eredményt ér el.
A már hétszeres válogatott Tóth kapott kérdést arra vonatkozóan is, hogy bár még nagyon fiatal, már vannak nála rutintalanabbak is a válogatottban. Erre úgy válaszolt: jó átélni, hogy jönnek új arcok, majd úgy folytatta, hogy Redzic Damir persze nem új a számára, hiszen korábban, az FTC második csapatában már sok időt töltöttek együtt, az NB III-ban játszottak egy együttesben. Mindketten megerősítették, hogy jó a kapcsolatuk.
A Dunaszerdahely 22 éves csatára már hét gólnál tart a szlovák bajnokságban, és szombaton az ő találatával nyert a DAC a Ruzomberok ellen. A pécsi születésű játékos, akinek édesapja bosnyák, édesanyja magyar, ugyancsak úgy érzi, nagyon jó formában van. „Alex az elsők között volt, aki rám írt, hogy gratulál” – idézte föl, mi történt azután, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány múlt kedden kihirdette a keretét. Az MTI kérdésére úgy válaszolt „nem gondolta nagyon túl”, amikor korábban megtudta, hogy a Slovan Bratislava elleni mérkőzését a helyszínen nézi meg a kapitány.
Próbáltam ugyanúgy dolgozni és ugyanúgy játszani. Igyekeztem a saját formámat hozni, és meggyőzni őt, hogy ide tudok tartozni a csapathoz
– mondta, majd hozzátette, a legnagyobb álom megvalósulása, hogy meghívót kapott és büszkeséggel tölti el, hogy válogatott lehet. Redzic szerint sokat tud majd tanulni a válogatottnál, mert „sok jó játékos szerepel” benne és „nagy kvalitása van” ennek a csapatnak.
A magyar nemzeti együttes október 11-én 2-0-ra nyert itthon az örmények ellen, s most csütörtökön Jerevánban lép pályára, majd az utolsó fordulóban, vasárnap az írekkel játszik a Puskás Arénában. Marco Rossi alakulata jelenleg a második - pótselejtezőt érő - helyen áll az európai F csoportban öt ponttal. Az éllovas portugáloknak tíz, a magyarokat követő íreknek négy, a negyedik pozíciót elfoglaló örményeknek pedig három pontjuk van.
