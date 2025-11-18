A magyar válogatottnak nem sikerült elérnie a pótselejtezős helyezést, Marco Rossi együttse 3-2-es vereséget szenvedett az írektől a Puskás Arénában. A vb-selejtezős kudarc több játékos pályafutására is hatással lehet, az alapemberek közül Dibusz Dénes, Willi Orbán és Loic Nego jövője válhat kérdésessé a folytatást illetően.

Dibusz Dénes egyelőre alapembere a magyar válogatottnak

Fotó: OZAN KOSE / AFP

Átalakulóban a magyar válogatott?

A 2024-es Európa-bajnokság után a kulcsemberek közül Gulácsi Péter döntött úgy, hogy lemondja a válogatottságot, a 2026-os vb-selejtezők után pedig akár többen is követhetik az RB Leipzig klasszisának a példáját. Maradva a kapusoknál, Dibusz már 35 éves, az utóbbi időszakban többször küzdött sérülésekkel, ráadásul az őt többször is helyettesítő Tóth Balázs remekül teljesített a kapuban.

A Fradival 2027-nyaráig szerződésben álló kapus korábban utalt rá, hogy a vb-ig tervez, ezért könnyen elképzelhető, hogy a 2028-es Eb-t már nem vállalná.

Dibusz egyébként rendkívül peches, három Európa-bajnokságon szerepelt a keretben (2016, 2020, 2024), de egyiken sem védett: előbb Király Gábor, majd Gulácsi cseréje volt – emlékeztetett rá a Magyar Nemzet.

A 33 éves Willi Orbán a védelem vezére, Marco Rossi őt küldte a legtöbbször pályára a magyar válogatottban, de a következő torna, a 2028-as Eb idején már a 36-hoz közelít majd. Lipcsei csapattársa, Gulácsi példáját követve ő is a válogatottság lemondása mellett dönthet, persze kérdéses, ki lehetne majd az utódja a védelem tengelyében.

Willi Orbán a védelem vezére a magyar válogatottban

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az írek ellen is rendkívül hasznosan futballozó Loic Nego a Videoton meghatározó játékosaként 2020-ban lett magyar állapolgár és válogatott. A francia Le Havre-ban az idény végéig szerződéssel rendelkező futballista januárban már 35 éves lesz, alighanem neki is a 2026-os vb lehetett volna az ideális búcsú a magyar válogatottól. A vb-selejtezős kudarcot követően viszont nem zárható ki, hogy a rutinos jobbhátvéd is befejezi pályafutását a nemzeti együttesben.

