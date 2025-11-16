Ebben az új mezben játszik a magyar válogatott Írország ellen

A magyar válogatott nyolc ponttal a birtokában várja utolsó világbajnoki selejtezőjét, ám továbbra sem dőlt még el a csapat sorsa. Marco Rossi együttese pontszerzési kényszerben lép pályára a jövő évi Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont adó Puskás Arénában, és már az is ismert, hogy milyen mezben teszik ezt meg a hazaiak a Magyarország–Írország találkozón.

Fotó: MLSZ

Magyarország–Írország: ilyen a magyar válogatott új meze

Már korábban is beszámoltunk róla, hogy az írek ellen debütál a nemzeti csapat új hazai meze, ezzel tisztelegve az MLSZ alapításának 125. évfordulója és a hagyományok előtt. A mez piros lesz, de anyagában mintás, és a fehér és a zöld szín is megjelenik rajta. Az ujjak alján egymás alatt helyezkedik el a három nemzeti szín, a mellkasnál a szív felett a magyar címer, a másik oldalon pedig az MLSZ különleges díszítésű logója látható. A mez hátuljának nyaki részén a „Magyarország” felirat szerepel.

A magyar–ír vb-selejtező a norvég Espen Eskas sípjelére vasárnap 15 órakor kezdődik. A tét hatalmas, győzelemmel akár a csoportelsőség és a vb-részvétel is elérhető az éllovas portugálok pontvesztése esetén, a vereség elkerülése pedig biztosan legalább a márciusi pótselejtezőt jelentő második helyet garantálná a négyesben.