Vasárnap a Manchester City 3-0-ra legyőzte a Liverpoolt a Premier League 11. fordulójának rangadóján. A mérkőzésen és utána is nagy port kavart Chris Kavanagh játékvezető és a videobíró döntése. Még az első félidőben 1-0-s állásnál történt, hogy Virgil van Dijk kiegyenlített, ugyanakkor a gólt érvénytelenítették, mert Andy Robertson lesen állt, és a VAR szerint akadályozta Gianluigi Donnarumma kapust. Jamie Carragher szerint az olasz a másik irányba akart elvetődni, Arne Slot szerint is rossz döntés született.

A Liverpool ezzel a fejessel egyenlített volna a Manchester City ellen

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Két nagyon hasonló eset, akkor is a Manchester City jött ki jól

Angliában felhívták rá a figyelmet, hogy a Manchester City hasonló esetekben rendkívül kedvező bíráskodást kapott. Nem is kell nagyon az időben visszaugrani, az előző idényben a City egy utolsó perces góllal nyert a Wolves otthonában, akkor

John Stones fejelt a kapuba, míg Bernardo Silva lesen állt, és akadályozhatta a kapust. A portugál hasonlóan tett, mint Robertson vasárnap: lehajolt, ezzel is kivonva magát a játékból.

Érdekesség, hogy ezt a meccset is Kavanagh vezette.

Az említett gól 8:05-nél látható:

2023 szeptemberében a Manchester City hazai pályán 5-1-re győzte le a Fulhamet. Itt a második hazai gólt érdemes megnézni. Egy bal oldali szöglet után Nathan Aké fejelt a bal alsóba, csakhogy csapattársa, Manuel Akanji lesen állt, és a lövőmozdulat is megvolt. Az ítélet? Gól.

A gól 0:46-nál látható: