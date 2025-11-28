Live
A Premier League 13. fordulójában a Manchester United a Crystal Palace otthonába látogat, azonban Rúben Amorim együtteséből várhatóan több kulcsjátékos is hiányozni fog.

A Manchester Unitednek a Premier League előző fordulójában, az Everton ellen szakadt meg ötmeccses veretlenségi sorozata. Rúben Amorim csapata vasárnap javíthat, ám nem lesz könnyű dolga, mivel ahhoz a Crystal Palace-hoz látogat, amely februárban 2-0-ra nyert az Old Traffordon és ebben a szezonban már a Liverpoolt is többször megtréfálta. 

Benjamin Sesko és Matheus Cunha is kihagyja a Manchester United hétvégi bajokiját
Benjamin Sesko és Matheus Cunha is kihagyja a Manchester United hétvégi bajokiját

Fotó: OLI SCARFF / AFP
Fotó: OLI SCARFF / AFP

A portugál szakember dolgát ráadásul nehezítheti, hogy több kulcsjátékosára sem számíthat. Matheus Cunha az egyik edzésen szenvedett fejsérülést, emiatt biztosan nem léphet pályára a Selhurst Parkban, de várhatóan jövő héten a West Ham United ellen már bevethető lesz. A brazil szélső mellett Benjamin Sesko és Harry Maguire sem játszhat az FA- és angol Szuper Kupa-győztes londoni gárda ellen, ám rájuk várhatóan hosszabb ideig nem számíthat a szakmai stáb.

Matheus Cunha nem lesz bevethető a hétvégén, reményeim szerint a következő meccsen már játszhat. Seskónak kicsit több időre lesz szüksége, és Harry esetében is ugyanez a helyzet

 – mondta a Vörös Ördögök vezetőedzője.

Több pontot akar a Manchester United edzője 

A Unitednek már egy ideje nem megy a pontszerzés idegenben, idén csak egyszer nyert bajnokit az otthonától távol, amikor 2-1-re legyőzte a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt az Anfielden, azt megelőzően viszont márciusban a Leicester City vendégeként tudott győzni.

„Nehéz egy dolgot kiemelni, hogy miért nem tudunk nyerni idegenben. Sok problémánk van. Összességében több pontot kellene szereznünk. Volt néhány meccs, amiken mi irányítottunk, volt, hogy a vezetést is megszereztük, de elvesztettük az irányítást. Ha az eddig meccseinket nézem, határozottan több pontot kellett volna szereznünk. Nagyon kiábrándító és frusztráló, különösen ahogy elbuktuk a legutóbbi meccsünket az Everton ellen” – vélekedett a pénteki sajtótájékoztatóján Amorim.

