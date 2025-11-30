A Manchester Unitednek a Premier League előző fordulójában, az Everton ellen szakadt meg ötmeccses veretlenségi sorozata. Rúben Amorim csapatára nem várt könnyű mérkőzés, mivel több kulcsjátékosát is nélkülöznie kellett, ráadásul ahhoz a Crystal Palace-hoz látogatott, amely februárban 2-0-ra nyert az Old Traffordon és ebben a szezonban már a Liverpoolt is többször megtréfálta. Ugyancsak nem sok jót ígért a Vörös Ördögök számára, hogy 2023 januárja óta nem szereztek gólt a Selhurst Parkban.
Fordított és nyert a Manchester United
Nem indult jól a meccs a Manchester United számára, ugyanis az FA- és angol Szuper Kupa-győztes házigazda a 36. percben megszerezte a vezetést Jean-Philippe Mateta tizenegyesével. A francia támadó bombaformában van, amit jól mutat, hogy 2024 februárja óta csak Erling Haaland és Mohamed Szalah szerzett nála több gólt a Premier League-ben. A játék képe alapján ekkor nem igazán volt benne, hogy Rúben Amorim csapata javítani fog a Crystal Palace elleni siralmas mérlegén.
A második félidőben aztán nem csak szépíteni tudott a MU, de szűk tíz perc alatt megfordította a meccset. Az 54. percben Bruno Fernandes szabadrúgása után a sokak által kritizált Joshua Zirkzee egyenlített, a holland csatár pedig közel egy év után (2024 decembere óta) először talált be az angol labdarúgó-bajnokságban. A 63. percben aztán a portugál középpályás újabb szabadrúgásból osztott ki gólpasszt, ezúttal Mason Mount érkezett a rövid saroknál és Dean Henderson mellett a kapuba lőtt.
A győzelmével a tabella hatodik helyére felugró United megszakította a Crystal Palace elleni rossz sorozatát, és 2020 júliusa óta először tudott nyerni a londoniak vendégeként.
