Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos

Kaszás Nikolettet keresték ekkora összefogással, mint most ezt a miskolci asszonyt

Sport

Meghalt a rúdugrás korábbi világrekordere

Link másolása
Vágólapra másolva!
Megszakadt Rúben Amorim együttesének győzelmi sorozata. A Manchester United ugyanis 2-2-re kikapott a Nottingham Forest vendégeként az angol labdarúgó Premier League 10. fordulójában.

A Manchester United a Sunderland és a Liverpool után a Brightot is legyőzte a Premier League előző körében, ami a leghosszabb győzelmi sorozata a nagy múltú csapatnak Rúben Amorim vezetésével.

Manchester United's Brazilian midfielder #18 Casemiro headers the ball to score the opening goal during the English Premier League football match between Nottingham Forest and Manchester United at The City Ground in Nottingham, central England, on November 1, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Manchester United vezetőgólját nagy vita előzte meg
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Vitatott góllal szerzett vezetést a Manchester United

A MU így jó előjelekkel várhatta a Ferencváros későbbi Európa-liga ellenfele, a Nottingham Forest elleni bajnokit. Amorim csapata jobban is kezdte a találkozót, amelynek 34. percében Casemiro góljával a vezetést is megszerezte. A gól azonban heves vitát váltott ki, a hazaiak ugyanis azért reklamáltak, mert szerintük a United szöglete előtt a labda nem hagyta el a játékteret. A visszajátszások alapján is úgy tűnt, hogy nem Nicolò Savona még időben megállította a labdát, ami így nem haladt át teljes terjedelmében a vonalon – ennek ellenére a játékvezető szögletet ítélt, Bruno Fernandes beívelését pedig a brazil középpályás fejelte a kapuba.

A Forest vezetőedzője, Sean Dyche nem csak emiatt lehetett dühös, ugyanis már a 14. percben kényszerűségből kellett lecserélnie a megsérült Ryan Yatest. A második félidőre viszont egy csapásra aktívabb lett a Nottingham Forest, a játékrész elején pedig két percen belül megfordította az állást Morgan Gibbs-White fejesével és Savona góljával.

Bombagóllal mentett pontot a MU a Fradi El-ellefele ellen

Bár a United játszott fölényben, sokáig nem tudta kihasználni a helyzeteit. Aztán a 81. percben megtört a jég: egy szöglet után a védők kifejelték a labdát, de éppen Amad Diallo elé került, aki kapásból bombázott a kapu bal oldalába. A gól ide kattintva tekinthető meg!

Amad Diallo góljával pontot mentett a Manchester United a Nottingham Forest ellen
Amad Diallo góljával pontot mentett a Manchester United a Nottingham Forest ellen
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Az elefántcsontparti szélső aztán a hosszabbításban megnyerhette volna csapatának a meccset, de egy újabb szöglet utáni szituációnál a lövését kivágták a védők a gólvonalról.

A United ugyan négy meccs óta veretlen, de ezzel megszakadt a három meccses győzelmi sorozata, a kiesést jelentő 18. helyen álló Forest viszont négy vereség után tudott újra pontot szerezni.

Rossz hír Szoboszlaiékak: nem hibázott az Arsenal

A listavezető Arsenal a Burnley otthonában nyert 2-0-ra, ezzel megerősítette első helyét a tabella élén. Mikel Arteta együtteséből sérülés miatt hiányzott Gabriel Jesus, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Noni Madueke és a csapatkapitány Martin Ödegaard is, de a londoniak így is már az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert Viktor Gyökeres és Declan Rice révén, amit a találkozó végéig meg is őriztek alsóházi ellenfelükkel szemben. Az Ágyúsok immár 12 tétmérkőzés óta veretlenek.

Premier League, 10. forduló:

Brighton-Leeds United 3-0 (1-0)
Burnley-Arsenal 0-2 (0-2)
Crystal Palace-Brentford 2-0 (1-0)
Fulham-Wolverhampton Wanderers 3-0 (1-0)
Nottingham Forest-Manchester United 2-2 (0-1)

  • Kapcsolódó cikkek:
„Nincs kifogás” – mondta Szoboszlaiék edzője, majd hat indokkal magyarázta a Liverpool összeomlását
Tóth Balázs az év védését mutatta be a korábbi Premier League-győztes ellen – videó
Szenzációs hírt kapott Szoboszlai a Liverpool mai sorsdöntő meccse előtt
Rooney bevallotta a titkot, amit évekig nem mondott el a góljairól
A trónörökös bukása: a Ferguson-dinasztia újabb fejezete zárult le Angliában
A Premier League szakít a karácsonyi hagyományokkal, ekkor lesznek meccsek

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!