A Manchester United a Sunderland és a Liverpool után a Brightot is legyőzte a Premier League előző körében, ami a leghosszabb győzelmi sorozata a nagy múltú csapatnak Rúben Amorim vezetésével.
Vitatott góllal szerzett vezetést a Manchester United
A MU így jó előjelekkel várhatta a Ferencváros későbbi Európa-liga ellenfele, a Nottingham Forest elleni bajnokit. Amorim csapata jobban is kezdte a találkozót, amelynek 34. percében Casemiro góljával a vezetést is megszerezte. A gól azonban heves vitát váltott ki, a hazaiak ugyanis azért reklamáltak, mert szerintük a United szöglete előtt a labda nem hagyta el a játékteret. A visszajátszások alapján is úgy tűnt, hogy nem Nicolò Savona még időben megállította a labdát, ami így nem haladt át teljes terjedelmében a vonalon – ennek ellenére a játékvezető szögletet ítélt, Bruno Fernandes beívelését pedig a brazil középpályás fejelte a kapuba.
A Forest vezetőedzője, Sean Dyche nem csak emiatt lehetett dühös, ugyanis már a 14. percben kényszerűségből kellett lecserélnie a megsérült Ryan Yatest. A második félidőre viszont egy csapásra aktívabb lett a Nottingham Forest, a játékrész elején pedig két percen belül megfordította az állást Morgan Gibbs-White fejesével és Savona góljával.
Bombagóllal mentett pontot a MU a Fradi El-ellefele ellen
Bár a United játszott fölényben, sokáig nem tudta kihasználni a helyzeteit. Aztán a 81. percben megtört a jég: egy szöglet után a védők kifejelték a labdát, de éppen Amad Diallo elé került, aki kapásból bombázott a kapu bal oldalába. A gól ide kattintva tekinthető meg!
Az elefántcsontparti szélső aztán a hosszabbításban megnyerhette volna csapatának a meccset, de egy újabb szöglet utáni szituációnál a lövését kivágták a védők a gólvonalról.
A United ugyan négy meccs óta veretlen, de ezzel megszakadt a három meccses győzelmi sorozata, a kiesést jelentő 18. helyen álló Forest viszont négy vereség után tudott újra pontot szerezni.
Rossz hír Szoboszlaiékak: nem hibázott az Arsenal
A listavezető Arsenal a Burnley otthonában nyert 2-0-ra, ezzel megerősítette első helyét a tabella élén. Mikel Arteta együtteséből sérülés miatt hiányzott Gabriel Jesus, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Noni Madueke és a csapatkapitány Martin Ödegaard is, de a londoniak így is már az első félidőben kétgólos előnyre tettek szert Viktor Gyökeres és Declan Rice révén, amit a találkozó végéig meg is őriztek alsóházi ellenfelükkel szemben. Az Ágyúsok immár 12 tétmérkőzés óta veretlenek.
Premier League, 10. forduló:
Brighton-Leeds United 3-0 (1-0)
Burnley-Arsenal 0-2 (0-2)
Crystal Palace-Brentford 2-0 (1-0)
Fulham-Wolverhampton Wanderers 3-0 (1-0)
Nottingham Forest-Manchester United 2-2 (0-1)
