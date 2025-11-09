Live
A Manchester United drámai körülmények között, egy 96. percben szerzett góllal mentett pontot a Tottenham ellen az angol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában. A Manchester United edzője, Rúben Amorim azonban nem lehetett felhőtlenül boldog, különösen, hogy megsérült a szlovén válogatott támadója, Benjamin Sesko.

A Manchester United a kameruni Bryan Mbeumo idénybeli ötödik góljával már a 32. percben megszerezte a vezetést, és egészen a hajráig úgy tűnt, a Vörös Ördögöknek sikerül visszavágniuk a májusi, Európa-liga-döntőben elszenvedett 1-0-s vereségért. Azonban a Tottenham Mathys Tel és Richarlison góljaival 7 perc alatt fordított, de végül a United az utolsó pillanatban Matthijs de Ligt góljával elvitt egy pontot Londonból. Rúben Amorim együttese így már öt forduló óta veretlen a Premier League-ben.

Rúben Amorim aggódik a Manchester United sérültjei miatt
Rúben Amorim aggódik a Manchester United sérültjei miatt
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Bár a Manchester United jelenleg csak nyolcadik a tabellán, ugyanannyi pontja van, mint a negyedik Tottenhamnek, vagyis továbbra is harcban van a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért. Ettől függetlenül Amorim nem tudott maradéktalanul örülni a megszerzett pontnak, ugyanis szerinte csapata megnyerhette volna a meccset, ám szerinte Harry Maguire és Casemiro sérülése nagyban hozzájárult a két kapott gólhoz.

„Sok problémánk van, és továbbra is a fejlődési szakasz elején járunk, de sokkal jobban kell játszanunk és agresszívabbnak kellene lennünk. Úgy érzem, megvolt az esélyünk a három pontra, mert mi irányítottunk, de ennél több kell. Amikor nem tudsz nyerni, akkor legalább ne kapj ki, ez a része ismét sikerült. De sokat kell még fejlődnünk csapatként, mert ez ma a mi napunk volt, három ponttal kellett volna távoznunk” – kezdte a mérkőzés után a portugál tréner, majd kissé önkritikusan beszélt csapata játékáról.

Magunkba kell néznünk. Nem támadtunk elég bátran, nem volt meg az a nyomás, amit az első félidőben mutattunk. Ha kicsit bátrabban játszunk, akkor lezárhattuk volna a meccset.

Manchester United's Slovenian striker #30 Benjamin Sesko warms up for the English Premier League football match between Manchester United and Brighton and Hove Albion at Old Trafford in Manchester, north west England, on October 25, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Benjamin Sesko eddig nem váltotta meg a világot Manchesterben
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Súlyosabb lehet a vártnál a Manchester United csatárának sérülése

Amorimnak ráadásul fejtörést okozhat, hogy a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzigtől 74 millió fontért igazolt Benjamin Sesko térdsérülést szenvedett. A szlovén csatár az 58. percben csereként lépett pályára, de a hajrában ütközött a Spurs védőjével, Micky van de Vennel, az ápolás után pedig nem tudta folytatni a játékot, így a 88. percben le kellett cserélni.

A szlovén válogatott támadó állapotával kapcsolatban a manchesteriek edzője elmondta, aggódik a sérülés súlyossága miatt. Amorim nem zárta ki azt sem, hogy hosszabb ideig lesz kénytelen nélkülözni a nyáron érkezett csatárt, aki 11 bajnokin eddig mindössze kétszer volt eredményes.

„Előbb még meg kell vizsgálnunk, de valami történt a térdével és úgy hisszük, súlyosabb, mint amilyennek elsőre tűnt. Ha a térddel van baj, sosem lehet tudni előre, mennyire komoly. Most nem Sesko formája a legnagyobb probléma, sokkal jobban aggaszt a sérülése, mert nem tudom, mennyire súlyos” – mondta a portugál.

Sesko kiesése különösen nagy problémát okozhat a manchesterieknél, mivel a támadósorból Amad Diallo és Bryan Mbeumo hiányozni fog januárban a közelgő Afrika-kupa miatt. Amorim megerősítette, hogy ebben az esetben a klub kénytelen lesz a télen új játékost igazolni, noha a keret évközi bővítése előzetesen nem szerepelt a klub tervei között.

„Meglátjuk, mi lesz Bennel, de lehet, hogy januárban igazolnunk kell valakit a helyére és természetesen lesznek problémáink az Afrika-kupán szereplő játékosok hiánya miatt is, de arra már fel voltunk készülve. Nehéz lesz kezelni ezt a helyzetet, meglátjuk, tudunk-e erősíteni és változtatni a csapaton, de minden esetre meg kell próbálnunk élni a lehetőséggel” – mondta Amorim.

A Manchester United legközelebb majd november 24-én, a válogatott szünet után lép pályára, amikor is az Evertont fogadja az Old Traffordon.

