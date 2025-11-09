A Manchester United a kameruni Bryan Mbeumo idénybeli ötödik góljával már a 32. percben megszerezte a vezetést, és egészen a hajráig úgy tűnt, a Vörös Ördögöknek sikerül visszavágniuk a májusi, Európa-liga-döntőben elszenvedett 1-0-s vereségért. Azonban a Tottenham Mathys Tel és Richarlison góljaival 7 perc alatt fordított, de végül a United az utolsó pillanatban Matthijs de Ligt góljával elvitt egy pontot Londonból. Rúben Amorim együttese így már öt forduló óta veretlen a Premier League-ben.
Bár a Manchester United jelenleg csak nyolcadik a tabellán, ugyanannyi pontja van, mint a negyedik Tottenhamnek, vagyis továbbra is harcban van a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért. Ettől függetlenül Amorim nem tudott maradéktalanul örülni a megszerzett pontnak, ugyanis szerinte csapata megnyerhette volna a meccset, ám szerinte Harry Maguire és Casemiro sérülése nagyban hozzájárult a két kapott gólhoz.
„Sok problémánk van, és továbbra is a fejlődési szakasz elején járunk, de sokkal jobban kell játszanunk és agresszívabbnak kellene lennünk. Úgy érzem, megvolt az esélyünk a három pontra, mert mi irányítottunk, de ennél több kell. Amikor nem tudsz nyerni, akkor legalább ne kapj ki, ez a része ismét sikerült. De sokat kell még fejlődnünk csapatként, mert ez ma a mi napunk volt, három ponttal kellett volna távoznunk” – kezdte a mérkőzés után a portugál tréner, majd kissé önkritikusan beszélt csapata játékáról.
Magunkba kell néznünk. Nem támadtunk elég bátran, nem volt meg az a nyomás, amit az első félidőben mutattunk. Ha kicsit bátrabban játszunk, akkor lezárhattuk volna a meccset.
Súlyosabb lehet a vártnál a Manchester United csatárának sérülése
Amorimnak ráadásul fejtörést okozhat, hogy a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzigtől 74 millió fontért igazolt Benjamin Sesko térdsérülést szenvedett. A szlovén csatár az 58. percben csereként lépett pályára, de a hajrában ütközött a Spurs védőjével, Micky van de Vennel, az ápolás után pedig nem tudta folytatni a játékot, így a 88. percben le kellett cserélni.
A szlovén válogatott támadó állapotával kapcsolatban a manchesteriek edzője elmondta, aggódik a sérülés súlyossága miatt. Amorim nem zárta ki azt sem, hogy hosszabb ideig lesz kénytelen nélkülözni a nyáron érkezett csatárt, aki 11 bajnokin eddig mindössze kétszer volt eredményes.
„Előbb még meg kell vizsgálnunk, de valami történt a térdével és úgy hisszük, súlyosabb, mint amilyennek elsőre tűnt. Ha a térddel van baj, sosem lehet tudni előre, mennyire komoly. Most nem Sesko formája a legnagyobb probléma, sokkal jobban aggaszt a sérülése, mert nem tudom, mennyire súlyos” – mondta a portugál.
Sesko kiesése különösen nagy problémát okozhat a manchesterieknél, mivel a támadósorból Amad Diallo és Bryan Mbeumo hiányozni fog januárban a közelgő Afrika-kupa miatt. Amorim megerősítette, hogy ebben az esetben a klub kénytelen lesz a télen új játékost igazolni, noha a keret évközi bővítése előzetesen nem szerepelt a klub tervei között.
„Meglátjuk, mi lesz Bennel, de lehet, hogy januárban igazolnunk kell valakit a helyére és természetesen lesznek problémáink az Afrika-kupán szereplő játékosok hiánya miatt is, de arra már fel voltunk készülve. Nehéz lesz kezelni ezt a helyzetet, meglátjuk, tudunk-e erősíteni és változtatni a csapaton, de minden esetre meg kell próbálnunk élni a lehetőséggel” – mondta Amorim.
A Manchester United legközelebb majd november 24-én, a válogatott szünet után lép pályára, amikor is az Evertont fogadja az Old Traffordon.
