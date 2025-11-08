A Manchester United a 32. percben került előnybe a nyáron a Brentfordtól érkezett kameruni Bryan Mbeumo idénybeli ötödik találatával (0-1). A Spurs azonban a hajrában magára talált: a 84. percben a fiatal francia támadó, Mathys Tel egyenlített (1-1), majd a hosszabbítás elején, a 91. percben Richarlison góljával már a hazaiak vezettek (2-1).

Így örültek a döntetlent érő 96. perces gólnak a Manchester United játékosai

Fotó: BEN STANSALL / AFP

A mérkőzés még ekkor sem ért véget: a 96. percben Matthijs de Ligt révén a Manchester United egyenlített (2-2), így végül megosztoztak a felek a pontokon.

Nem volt kiállítás, mégis 10 emberrel zárt a Manchester United

A találkozó drámai hajráját tovább fokozta, hogy Amorim együttese Sesko sérülése miatt az utolsó perceket emberhátrányban játszotta le, mivel a vendégek addigra már kimerítették cserelehetőségeiket.

A Manchester United ezzel sorozatban nyolcadik mérkőzésén sem tudta legyőzni a Tottenhamet, ugyanakkor immár öt bajnoki találkozó óta veretlen a Premier League-ben: győzött a Sunderland, a Liverpool és a Brighton ellen, míg döntetlent játszott a Nottingham Foresttel és most a Spursszel.

Premier League, 11. forduló:

Tottenham Hotspur – Manchester United 2-2 (0-1)

gól: Tel (84.), Richarlison (90+1.), illetve Mbeumo (32.), De Ligt (90+6.)