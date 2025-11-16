A vasárnap délutáni találkozón a magyar válogatott kétszer is vezetett, úgy tűnt, kontroll alatt tartja a mérkőzést, azonban az ír csapat a 80. percben egyenlíteni tudott, majd a hosszabbítás utolsó pillanatában a mesterhármasig jutó Troy Parrott góljával megfordította a meccset, ezzel pedig megszerezte a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyet.
Marco Rossi soha nem érezte magát ennyire rosszul
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi nehezen találta a szavakat az írek elleni, drámai vb-selejtezőt követően. Marco Rossi elmondta, nem érezte még magát ennyire rosszul a válogatott kapitányaként.
„Nincsenek szavaim most, nem tudom, mit mondhatnék, nagyon csalódott és szomorú vagyok. A srácok, a szurkolók, az ország miatt” – kezdte Marco Rossi az M4 Sportnak adott értékelését. „Veszítettünk, hazai pályán az utolsó percben. Többször lezárhattuk volna a meccset, 3-1-gyel, de ez nem történt meg. Nem voltunk biztonságban. Voltak gondjaink, többen cserét kértek, de tudtuk a meccs előtt is, hogy ez a tervük, a végén ívelgetnek, de nem tudtuk a fizikalitásukkal felvenni a versenyt. Ezért kaptunk ki. Nagyon nehéz így kikapni, ez történt idegenben, és most is, nagyon nehéz elfogadni” – mondta a magyarok szövetségi kapitánya.
„Hiányzott az eredmény az utolsó másodpercekben, az első és az utolsó meccsen is. Ha így veszítesz, nem lehet a hozzáállás, a győzni akarás miatt panaszkodni. A srácok megtették, amit kértem tőlük, nem tudok rosszat mondani. Tudtuk, hogy ahogy képesek játszani, azzal gondot okozhatnak, ez történt. Kisebb szerencsével megoldhattuk volna ma és Dublinban is” – tette hozzá az olasz kapitány.
„Nagyon nehéz lesz innen felállni. Nekem most nehéz a jövőre gondolnom, a következő meccsekre, nehéz. Én vagyok a szövetségi kapitány jó ideje, és ez az a pillanat, amikor a legrosszabbul érzem magam, amióta kapitány vagyok. Nem akarok alibit keresni vagy magyarázatot, én vagyok az első számú felelős, nagyon szomorú vagyok” – zárta gondolatait a kapitány.
Marco Rossi a meccs utáni sajtótájékoztatón elmondta, „nem azt érdemeltük ezen az összecsapáson, de megint kaptunk egy gólt a hosszabbításban, mint Írországban. Tudtuk, hogy előre vágják a labdákat. A szünetben mondtam a srácoknak, hogy próbálják meg belőni a harmadikat. Voltak is helyzeteink, de a helyzetkihasználásban kudarcot vallottunk, aztán történt, ami történt” – kezdte az értékelést Marco Rossi, akitől megkérdezték, mi lehet az oka annak, hogy a magyar válogatott a selejtezősorozatban többször is a hajrában kapott gólokat.
„Nehéz ez meghatározni, hogy lélektani vagy fizikális okai voltak. A meccsek végére a csapatok elfáradnak, ezért előfordulhat, hogy ez kihoz egy bizonyos hozzáállást egy csapatból. A szerencse sem állt mellénk. Jó csapat vagyunk, de nem vagyunk fenomének. De nem azt érdemeltük, hogy így jöjjünk le a pályáról. A srácoknak még nem mondtam semmit, csak annyit, hogy semmiért nem tudok szemrehányást tenni nekik. Majd a vezetőséggel is értékeljük, hogy milyen irányba haladjunk tovább. Ez most egy olyan helyzet, ami után tisztázni kell, milyen irányba induljunk el a jövőben” – folytatta az olasz-magyar szakember, aki végezetül az ír csapat hősé, Troy Parrottot méltatta.
„Ismertük Parrott és a többi ír játékos képességét is. Ma nem tudtuk megfogni, bár játékban nem voltak problémáink. A tizenhatoson belül azonban gyakran összesűrűsödtünk, ő pedig nagyon tehetséges, ha le kell csapni ezekre a labdákra” – tette hozzá a magyar válogatott szövetségi kapitánya, amikor a mesterhármast szerző Troy Parrottról kérdezték.
Az írek kapitánya természetesen kevésbé volt csalódott. „A következő meccs lesz a legfontosabb, utána pedig a következő. Elismerésem a magyar válogatottnak nagyszerűen játszott megnehezítette a dolgunkat. Sok lehetősége volt a csapatnak, le a kalappal a szurkolók előtt, nehéz mérkőzés volt és nehéz hangulat, de végig hittünk, ennek köszönhető a siker. Kockáztattunk, néha bejön, néha nem, most sikerült” – mondta Heimir Hallgrimsson, az írek szövetségi kapitánya.
