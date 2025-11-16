A vasárnap délutáni találkozón a magyar válogatott kétszer is vezetett, úgy tűnt, kontroll alatt tartja a mérkőzést, azonban az ír csapat a 80. percben egyenlíteni tudott, majd a hosszabbítás utolsó pillanatában a mesterhármasig jutó Troy Parrott góljával megfordította a meccset, ezzel pedig megszerezte a pótselejtezőt érő csoportmásodik helyet.

Marco Rossi csapata drámai végjáték után bukta el a mérkőzést

Fotó: Mirkó István

Marco Rossi soha nem érezte magát ennyire rosszul

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi nehezen találta a szavakat az írek elleni, drámai vb-selejtezőt követően. Marco Rossi elmondta, nem érezte még magát ennyire rosszul a válogatott kapitányaként.

„Nincsenek szavaim most, nem tudom, mit mondhatnék, nagyon csalódott és szomorú vagyok. A srácok, a szurkolók, az ország miatt” – kezdte Marco Rossi az M4 Sportnak adott értékelését. „Veszítettünk, hazai pályán az utolsó percben. Többször lezárhattuk volna a meccset, 3-1-gyel, de ez nem történt meg. Nem voltunk biztonságban. Voltak gondjaink, többen cserét kértek, de tudtuk a meccs előtt is, hogy ez a tervük, a végén ívelgetnek, de nem tudtuk a fizikalitásukkal felvenni a versenyt. Ezért kaptunk ki. Nagyon nehéz így kikapni, ez történt idegenben, és most is, nagyon nehéz elfogadni” – mondta a magyarok szövetségi kapitánya.

A magyar válogatott drámai meccsen bukta el az írek elleni sorsdöntő vb-selejtezőt, Marco Rossi csalódottan értékelt

Fotó: Polyák Attila / Polyák Attila

„Hiányzott az eredmény az utolsó másodpercekben, az első és az utolsó meccsen is. Ha így veszítesz, nem lehet a hozzáállás, a győzni akarás miatt panaszkodni. A srácok megtették, amit kértem tőlük, nem tudok rosszat mondani. Tudtuk, hogy ahogy képesek játszani, azzal gondot okozhatnak, ez történt. Kisebb szerencsével megoldhattuk volna ma és Dublinban is” – tette hozzá az olasz kapitány.

„Nagyon nehéz lesz innen felállni. Nekem most nehéz a jövőre gondolnom, a következő meccsekre, nehéz. Én vagyok a szövetségi kapitány jó ideje, és ez az a pillanat, amikor a legrosszabbul érzem magam, amióta kapitány vagyok. Nem akarok alibit keresni vagy magyarázatot, én vagyok az első számú felelős, nagyon szomorú vagyok” – zárta gondolatait a kapitány.

Marco Rossi a meccs utáni sajtótájékoztatón elmondta, „nem azt érdemeltük ezen az összecsapáson, de megint kaptunk egy gólt a hosszabbításban, mint Írországban. Tudtuk, hogy előre vágják a labdákat. A szünetben mondtam a srácoknak, hogy próbálják meg belőni a harmadikat. Voltak is helyzeteink, de a helyzetkihasználásban kudarcot vallottunk, aztán történt, ami történt” – kezdte az értékelést Marco Rossi, akitől megkérdezték, mi lehet az oka annak, hogy a magyar válogatott a selejtezősorozatban többször is a hajrában kapott gólokat.