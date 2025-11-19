A FIFA világranglistáján Marco Rossi csapata azért csúszott hátra, mert novemberben azután, hogy Jerevánban 1-0-ra legyőzte az örmény csapatot, a Puskás Arénában 3-2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn.

Marco Rossi csapata három helyet rontott a világranglistán

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Utóbbi válogatott így a magyarokat megelőzve megszerezte a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban. Az előzőleg a portugálokat is felülmúló írek három pozíciót léptek előre és jelenleg az 59. helyen állnak.

Mi lesz a sorsa Marco Rossinak?

Az írek elleni drámai vereség után a magyar szurkolók közül első dühükben sokan rögtön Marco Rossi távozását követelték, míg a higgadtabbak azt mondták, nála jobbat nem találnánk. Az olasz szakember a válogatott történetének egyik legfájóbb veresége után rögtön kijelentette, hogy vállalja a felelősséget a kudarcért, ahogy annak a következményeit is.

Troy Parrott 96. percben lőtt góljával nyertek az írek a Puskás Arénában

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Rossi a meccs után nem mondott le, azonban kiderült, hogy az MLSZ elnöksége november 25-én, a Magyar Labdarúgás Napján fogja meghallgatni az olasz-magyar szakember beszámolóját, így a jövőjéről minden bizonnyal azt követően döntenek majd.

Továbbra is a spanyolok vezetnek

A világranglista közvetlen élmezőnyében nem változott a sorrend, a spanyolokat az argentinok, a franciák és az angolok követik. A brazilok viszont kettőt javítva a portugálok elé kerültek és már ötödikek.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

1. (1.) Spanyolország 1877,18 pont

2. (2.) Argentína 1873,33

3. (3.) Franciaország 1870

4. (4.) Anglia 1834,12

5. (7.) Brazília 1760,46

6. (5.) Portugália 1760,38

7. (6.) Hollandia 1756,27

8. (8.) Belgium 1730,71

9. (10.) Németország 1724,15

10. (11.) Horvátország 1716,88

...41. (37.) MAGYARORSZÁG 1496,29