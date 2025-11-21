A Marco Rossi-éra hét évét egyetlen grafikon talán minden másnál jobban elmeséli. A tízmeccses mozgóátlaggal számolt formaindex azt mutatja meg, hogy a válogatott az adott időszakban az előző tíz mérkőzés alapján átlagosan hány pontot szerzett. Ez a mutató azért hasznos, mert nem egy-egy kiugró győzelmet vagy fájó vereséget látunk, hanem azt, hogyan teljesít a csapat tartósan, hosszabb távon.

Marco Rossi két Eb-re is kijuttatta a válogatottat, a vb-kvalifikáció azonban nem sikerült

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

És amit ez a görbe kirajzol: egy évről évre építkező válogatott története, két európai szinten is kiemelkedő csúccsal, majd egy egyre meredekebb visszaeséssel.

A grafikon 2019 második felében kezd éledezni: ekkor kezdi el megtalálni az identitását Rossi válogatottja. A pontátlag 1,5–1,7 környékére emelkedik, ami azt jelzi, hogy a csapat egyre kevesebbet hibázik, és stabilan gyűjti a pontokat. A folyamat 2020 végére érik be igazán: ekkor érkezik az első komoly csúcs, amikor a mozgóátlag 2 pont/meccs fölé ugrik. Ez azt jelenti, hogy a válogatott az előző tíz mérkőzéséből nagyjából hatot megnyert, ami válogatott szinten kiemelkedő mutató. Ide esik a Bulgária elleni 3-1-es idegenbeli siker, majd az Izland ellen megnyert Eb-pótselejtezős döntő, amelyek megalapozták a kvalifikációt a 2021-es Európa-bajnokságra.

A 10 meccses mozgóátlag azt mutatja meg, hogyan teljesített a válogatott az adott időszakban folyamatosan számolt utolsó tíz mérkőzés alapján, így a grafikon kiegyenlíti az egy-egy jó vagy rossz meccs miatti kilengéseket, és pontosabb képet ad a hosszabb távú forma alakulásáról.

A grafikon ezt követően 2021 nyarán fordul át először lefelé. Az Eb-n még maximálisan helytállt a válogatott, amely történelmi bravúrt ért el a világbajnok Franciaország elleni 1-1-gyel és a Németország elleni 2-2-vel, igaz, Portugália 3-0-ra legyőzte a mieinket. A meredekebb esést azonban nem az Eb, hanem az albán válogatott elleni kettős vereség okozta. Ez a két találkozó olyan súllyal esett latba, hogy a tízmeccses átlag a korábbi 2,2 környékéről 1,3 pont alá csúszott, létrehozva a görbe első nagy völgyét.

A következő nagy fordulat 2022-ben érkezett Marco Rossi csapatánál

A vonal újra emelkedni kezd, és hamarosan eléri – helyenként meghaladja – a Rossi-korszak addigi csúcsértékét. Ez nem meglepő: ebbe az időszakba esik a két Anglia elleni győzelem, köztük a legendássá vált 4-0-s kiütés Wolverhamptonban, valamint a németek idegenbeli legyőzése.