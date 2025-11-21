A Marco Rossi-éra hét évét egyetlen grafikon talán minden másnál jobban elmeséli. A tízmeccses mozgóátlaggal számolt formaindex azt mutatja meg, hogy a válogatott az adott időszakban az előző tíz mérkőzés alapján átlagosan hány pontot szerzett. Ez a mutató azért hasznos, mert nem egy-egy kiugró győzelmet vagy fájó vereséget látunk, hanem azt, hogyan teljesít a csapat tartósan, hosszabb távon.
És amit ez a görbe kirajzol: egy évről évre építkező válogatott története, két európai szinten is kiemelkedő csúccsal, majd egy egyre meredekebb visszaeséssel.
A grafikon 2019 második felében kezd éledezni: ekkor kezdi el megtalálni az identitását Rossi válogatottja. A pontátlag 1,5–1,7 környékére emelkedik, ami azt jelzi, hogy a csapat egyre kevesebbet hibázik, és stabilan gyűjti a pontokat. A folyamat 2020 végére érik be igazán: ekkor érkezik az első komoly csúcs, amikor a mozgóátlag 2 pont/meccs fölé ugrik. Ez azt jelenti, hogy a válogatott az előző tíz mérkőzéséből nagyjából hatot megnyert, ami válogatott szinten kiemelkedő mutató. Ide esik a Bulgária elleni 3-1-es idegenbeli siker, majd az Izland ellen megnyert Eb-pótselejtezős döntő, amelyek megalapozták a kvalifikációt a 2021-es Európa-bajnokságra.
A grafikon ezt követően 2021 nyarán fordul át először lefelé. Az Eb-n még maximálisan helytállt a válogatott, amely történelmi bravúrt ért el a világbajnok Franciaország elleni 1-1-gyel és a Németország elleni 2-2-vel, igaz, Portugália 3-0-ra legyőzte a mieinket. A meredekebb esést azonban nem az Eb, hanem az albán válogatott elleni kettős vereség okozta. Ez a két találkozó olyan súllyal esett latba, hogy a tízmeccses átlag a korábbi 2,2 környékéről 1,3 pont alá csúszott, létrehozva a görbe első nagy völgyét.
A következő nagy fordulat 2022-ben érkezett Marco Rossi csapatánál
A vonal újra emelkedni kezd, és hamarosan eléri – helyenként meghaladja – a Rossi-korszak addigi csúcsértékét. Ez nem meglepő: ebbe az időszakba esik a két Anglia elleni győzelem, köztük a legendássá vált 4-0-s kiütés Wolverhamptonban, valamint a németek idegenbeli legyőzése.
A válogatott ekkor minden tekintetben a modern korszakának csúcsán volt, amit a grafikon is alátámaszt: 2022–2023-ban hosszú hónapokon át 2 pont/meccs fölött marad az átlag.
A 2023-as Eb-selejtező sorozat veretlensége tovább erősíti ezt a sorozatot, és a Rossi-éra második aranykorát rajzolja ki.
A 2024-es év viszont már jóval hullámzóbb
A formaindex ekkor lassan, de folyamatosan süllyedni kezd. Az Európa-bajnokság meccsei – a Svájc elleni 1-3 és a Németország elleni 0-2 –, valamint a gyenge Nemzetek Ligája-rajt (például a 0-4 Hollandiában) jól láthatóan „lefelé húzzák” a görbét. Ez még nem drámai visszaesés, de már egyértelmű jel: a stabilitás, amely 2020 és 2023 között jellemezte a csapatot, kezd eltűnni.
A grafikon igazi mélypontja azonban 2025-ben érkezik el. Itt a vonal már nem csupán lejt, hanem gyakorlatilag szabadesésbe vált. Az átlagpontszám 2 környékéről néhány hónap alatt 1 pont/meccs alá zuhan, pedig ilyenre a Rossi-érában korábban nem volt példa. Ez az időszak tartalmazza a két legkritikusabb találkozót: az írek elleni két utolsó pillanatos drámát: Írországban 2-2-re mentették a meccset a hazaiak, Budapesten pedig 3-2-re nyertek Parrott emlékezetes, 96. percben szerzett góljával. És ehhez jön még a Törökország elleni kettős NL-kudarc (3-0 és 3-1).
A formaindex-görbe így tulajdonképpen három jól elkülönülő szakaszt rajzol ki a Rossi-érából.
Az első egy egyre magasabbra kapaszkodó építkezés, a második egy európai szinten is kiemelkedő teljesítményű aranykor – nagy győzelmekkel, veretlen selejtezősorozatokkal –, a harmadik pedig egy határozott, hónapról hónapra érezhető visszaesés, amely végül a 2025-ös ír meccseknél csúcsosodik ki.
A grafikon értelmezése egyértelmű: a magyar válogatott Rossi irányításával hosszú időn át figyelemreméltó szintet képviselt, de 2024–2025-ben olyan mértékű teljesítményromlás jelent meg, amely a tízmeccses mozgóátlag szerint már a korszak legsötétebb időszaka. Ezzel együtt tény: ha nem kap ki a válogatott az utolsó meccsen az írektől, akkor most a vb-pótselejtezőkre készülhetne. Ez a vereség tehát abszolút végzetesnek bizonyult.
Csúcsévek után szabadesés a győzelmi mutatóban
A második táblázat egyetlen pillantással megmutatja a Rossi-éra ívét: 2020 és 2023 között a magyar válogatott produkálta a modern korszak legerősebb négy évét. 2020-ban rekordnak számító 62,5%, 2022-ben stabil 50%, majd 2023-ban ismét kiemelkedő 60% volt a győzelmi arány — ráadásul 2023-at veretlenül zárta a csapat (6 győzelem, 4 döntetlen). Ez a széria akkor nemzetközi szinten is figyelemre méltónak számított.
De innen indul a zuhanás. 2024-ben a győzelmi arány 38,5%-ra esett vissza, majd 2025-ben jött a teljes mélypont: 10 meccsből mindössze 3 győzelem, ami csupán 30%. Ilyen rossz évad egyetlen egyszer sem fordult elő Rossi 2018-as kinevezése óta.
A kontraszt drámai: a válogatott a veretlen 2023-as csúcsról két év alatt eljutott odáig, hogy a mérkőzések kétharmadát nem tudja megnyerni.
