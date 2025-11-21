Live
Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Marco Rossi a 2018-as kinevezése óta a magyar labdarúgó-válogatott egyik legsikeresebb és legnépszerűbb szövetségi kapitányává vált. A Honvéd és a DAC után a nemzeti csapat élén mutatta meg igazán, hogy képes egy stabil és ütőképes csapatot építeni. A 2021-es és 2024-es Európa-bajnokságra kijuttatta a válogatottat, az angolok és a németek elleni győzelmek pedig a világ sportlapjainak a címlapjára repítette a magyarokat. A sikeresség és a hazai közönség szeretete azonban nem jelenti azt, hogy az elmúlt hét év teljesítménye egyenletes lett volna – sőt, az adatok alapján egyértelmű visszaesés rajzolódik ki Marco Rossi csapatánál.

A Marco Rossi-éra hét évét egyetlen grafikon talán minden másnál jobban elmeséli. A tízmeccses mozgóátlaggal számolt formaindex azt mutatja meg, hogy a válogatott az adott időszakban az előző tíz mérkőzés alapján átlagosan hány pontot szerzett. Ez a mutató azért hasznos, mert nem egy-egy kiugró győzelmet vagy fájó vereséget látunk, hanem azt, hogyan teljesít a csapat tartósan, hosszabb távon.

Marco Rossi két Eb-re is kijuttatta a válogatottat, a vb-kvalifikáció azonban nem sikerült Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség
Marco Rossi két Eb-re is kijuttatta a válogatottat, a vb-kvalifikáció azonban nem sikerült
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

És amit ez a görbe kirajzol: egy évről évre építkező válogatott története, két európai szinten is kiemelkedő csúccsal, majd egy egyre meredekebb visszaeséssel.

A grafikon 2019 második felében kezd éledezni: ekkor kezdi el megtalálni az identitását Rossi válogatottja. A pontátlag 1,5–1,7 környékére emelkedik, ami azt jelzi, hogy a csapat egyre kevesebbet hibázik, és stabilan gyűjti a pontokat. A folyamat 2020 végére érik be igazán: ekkor érkezik az első komoly csúcs, amikor a mozgóátlag 2 pont/meccs fölé ugrik. Ez azt jelenti, hogy a válogatott az előző tíz mérkőzéséből nagyjából hatot megnyert, ami válogatott szinten kiemelkedő mutató. Ide esik a Bulgária elleni 3-1-es idegenbeli siker, majd az Izland ellen megnyert Eb-pótselejtezős döntő, amelyek megalapozták a kvalifikációt a 2021-es Európa-bajnokságra.

A 10 meccses mozgóátlag azt mutatja meg, hogyan teljesített a válogatott az adott időszakban folyamatosan számolt utolsó tíz mérkőzés alapján, így a grafikon kiegyenlíti az egy-egy jó vagy rossz meccs miatti kilengéseket, és pontosabb képet ad a hosszabb távú forma alakulásáról.

A grafikon ezt követően 2021 nyarán fordul át először lefelé. Az Eb-n még maximálisan helytállt a válogatott, amely történelmi bravúrt ért el a világbajnok Franciaország elleni 1-1-gyel és a Németország elleni 2-2-vel, igaz, Portugália 3-0-ra legyőzte a mieinket. A meredekebb esést azonban nem az Eb, hanem az albán válogatott elleni kettős vereség okozta. Ez a két találkozó olyan súllyal esett latba, hogy a tízmeccses átlag a korábbi 2,2 környékéről 1,3 pont alá csúszott, létrehozva a görbe első nagy völgyét.

A következő nagy fordulat 2022-ben érkezett Marco Rossi csapatánál

A vonal újra emelkedni kezd, és hamarosan eléri – helyenként meghaladja – a Rossi-korszak addigi csúcsértékét. Ez nem meglepő: ebbe az időszakba esik a két Anglia elleni győzelem, köztük a legendássá vált 4-0-s kiütés Wolverhamptonban, valamint a németek idegenbeli legyőzése.

A válogatott ekkor minden tekintetben a modern korszakának csúcsán volt, amit a grafikon is alátámaszt: 2022–2023-ban hosszú hónapokon át 2 pont/meccs fölött marad az átlag.

A 2023-as Eb-selejtező sorozat veretlensége tovább erősíti ezt a sorozatot, és a Rossi-éra második aranykorát rajzolja ki.

A 2024-es év viszont már jóval hullámzóbb

A formaindex ekkor lassan, de folyamatosan süllyedni kezd. Az Európa-bajnokság meccsei – a Svájc elleni 1-3 és a Németország elleni 0-2 –, valamint a gyenge Nemzetek Ligája-rajt (például a 0-4 Hollandiában) jól láthatóan „lefelé húzzák” a görbét. Ez még nem drámai visszaesés, de már egyértelmű jel: a stabilitás, amely 2020 és 2023 között jellemezte a csapatot, kezd eltűnni.

A grafikon igazi mélypontja azonban 2025-ben érkezik el. Itt a vonal már nem csupán lejt, hanem gyakorlatilag szabadesésbe vált. Az átlagpontszám 2 környékéről néhány hónap alatt 1 pont/meccs alá zuhan, pedig ilyenre a Rossi-érában korábban nem volt példa. Ez az időszak tartalmazza a két legkritikusabb találkozót: az írek elleni két utolsó pillanatos drámát: Írországban 2-2-re mentették a meccset a hazaiak, Budapesten pedig 3-2-re nyertek Parrott emlékezetes, 96. percben szerzett góljával. És ehhez jön még a Törökország elleni kettős NL-kudarc (3-0 és 3-1).

A formaindex-görbe így tulajdonképpen három jól elkülönülő szakaszt rajzol ki a Rossi-érából.

Az első egy egyre magasabbra kapaszkodó építkezés, a második egy európai szinten is kiemelkedő teljesítményű aranykor – nagy győzelmekkel, veretlen selejtezősorozatokkal –, a harmadik pedig egy határozott, hónapról hónapra érezhető visszaesés, amely végül a 2025-ös ír meccseknél csúcsosodik ki.

A grafikon értelmezése egyértelmű: a magyar válogatott Rossi irányításával hosszú időn át figyelemreméltó szintet képviselt, de 2024–2025-ben olyan mértékű teljesítményromlás jelent meg, amely a tízmeccses mozgóátlag szerint már a korszak legsötétebb időszaka. Ezzel együtt tény: ha nem kap ki a válogatott az utolsó meccsen az írektől, akkor most a vb-pótselejtezőkre készülhetne. Ez a vereség tehát abszolút végzetesnek bizonyult. 

Csúcsévek után szabadesés a győzelmi mutatóban

A második táblázat egyetlen pillantással megmutatja a Rossi-éra ívét: 2020 és 2023 között a magyar válogatott produkálta a modern korszak legerősebb négy évét. 2020-ban rekordnak számító 62,5%, 2022-ben stabil 50%, majd 2023-ban ismét kiemelkedő 60% volt a győzelmi arány — ráadásul 2023-at veretlenül zárta a csapat (6 győzelem, 4 döntetlen). Ez a széria akkor nemzetközi szinten is figyelemre méltónak számított.

A győzelmi arány egyre jobb lett, majd fokozatosan romlott

De innen indul a zuhanás. 2024-ben a győzelmi arány 38,5%-ra esett vissza, majd 2025-ben jött a teljes mélypont: 10 meccsből mindössze 3 győzelem, ami csupán 30%. Ilyen rossz évad egyetlen egyszer sem fordult elő Rossi 2018-as kinevezése óta.

A kontraszt drámai: a válogatott a veretlen 2023-as csúcsról két év alatt eljutott odáig, hogy a mérkőzések kétharmadát nem tudja megnyerni.

  • Még több cikk
A magyarok drámai vb-selejtezője után megharagudott az írekre a Manchester United legendája
Ez fájhat igazán az MLSZ-nek és Rossinak, nem az írek elleni kudarc
Hogy is van ez? Ugrott a vb, a magyar válogatottra mégis sztárcsapatok várnak

 

