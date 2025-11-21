A magyar válogatott írek elleni 3-2-es veresége a vb-selejtező sorozat utolsó meccsén kényes helyzetbe hozta Marco Rossi szövetségi kapitányt is. Az olasz szakember idén tavasszal hosszabbított 2030-ig, azaz a következő világbajnoki ciklusban is ő irányíthatja a nemzeti csapatot, de a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a november 25-ei ülésén még másként is dönthet a jövőjéről.

Vajon marad Marco Rossi a magyar válogatott élén?

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Bognár György lenne a legalkalmasabb Marco Rossi posztjára?

A szövetségi kapitány személyét illetően több korábbi futballista is felszólalt már az írek elleni kudarcot követően. A 70-szeres válogatott csatár, Kiprich József szerint a 61 éves szakember maradni fog a nemzeti együttes élén, azonban egy vezetőedzőt megnevezett, akit alkalmasnak tart arra, hogy átvegye Rossi szerepét, ha az olasz tréner mégis távozna.

„Úgy érzem, nem adja fel a munkát, szövetségi kapitány marad. Én inkább attól tartok, ha a következő esztendőben jön majd az első rossz eredmény, kikezdik őt néhányan.

Ha mégis távozik, a kispadra egy jó megoldás létezik, jöjjön Bognár György! A Paks vezetőedzőjét kellene kinevezni. Ne hozzanak ide újabb külföldit,

Bogesz tisztában van a magyar játékosokkal, és eredményei is vannak” – idézte a Mandiner a Feyenoord korábbi sztárját.

A Paks vezetőedzőjét rengetegen alkalmasnak tartják a szövetségi kapitányi posztra, Orbán Viktor miniszterelnök is őt, valamint Dárdai Pált emelte ki a magyar szakemberek közül, azonban a Gurulj be lassítva! friss podcast-adásában maga az érintett is reagált a felvetésre.

Én nem vagyok rá alkalmas. Kiváló feladat lenne, szakmailag alkalmas vagyok rá, de emberileg nem. Én nem tudnám tolerálni, hogy a vereséget és a győzelmeket is meg kellene magyarázni. Nem szeretnék megfelelni mindenkinek”

– jelentett ki Bognár György, miszerint nem vállalná, hogy szövetségi kapitányként irányítsa a magyar válogatottat.

Bognár György nem szeretne Marco Rossi utódja lenni

Fotó: Paksi FC

Marco Rossi 2018 óta irányítja a magyar válogatottat, azonban regnálása alatt az idei volt a nemzeti csapat legeredménytelenebb éve.

