A nemzeti csapat tíz mérkőzést játszott 2025-ben Marco Rossi irányítása alatt, ezeken három győzelem, két döntetlent és öt vereség a mérlege.

Marco Rossi okkal csalódott

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Marco Rossi távozhat?

A legutóbbi találkozó a legfájóbb, hiszen vasárnap a gárda az utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-re kapott ki Írországtól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőn, és csak a harmadik helyen végzett csoportjában, azaz nem érte el a pótselejtezőt.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember

2018 őszén vette át a válogatott irányítását, legjobb éve a 2023-as volt, amikor veretlenül zárt az együttes.

Rossi irányításával csak egyszer, 2019-ben kapott ki többször a válogatott, akkor azonban a hat vereség mellett négy győzelmet aratott.

A 61 éves olasz szakvezető klubedzőként 2017-ben bajnoki címet nyert a Budapest Honvéddal, a nemzeti csapattal kijutott a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságra is. Pályafutása során 82 mérkőzésen irányította eddig a magyar válogatottat - ami rekord megszakítás nélkül -, 37 győzelem, 19 döntetlen és 26 vereség a mérlege. Szerződését májusban 2030 nyaráig hosszabbította meg a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Az írek elleni vereségével a magyar válogatott sorozatban tizedszer maradt le a világbajnokságról.