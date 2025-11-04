Live
Fehérorosz katonák indulhatnak Ukrajnába! Lukasenko üzent a világnak

Tragédia

Óriás lódarázs ölt meg egy apát és annak fiát

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kedden kihirdette az Örményország és az Írország elleni világbajnoki selejtezőkre készülő keretét. Marco Rossi a kapuskérdéssel kapcsolatban is egyértelmű üzenetet küldött, az olasz szakember arra kérte a szurkolókat, hogy támogasák azt a játékost, akit pályára küld.

Marco Rossi két újoncot is behívott a magyar válogatott keretébe, ugyanis a DVSC támadója, Bárány Donát, valamint a Dunaszerdahely játékosa, Redzic Damir is meghívót kapott az olasz szakembertől. Rossi a szurkolóknak is üzent, a kapuskérdés kapcsán egyértelmű kérést intézett a drukkerek felé.

Telki, 2025. szeptember 30. Marco Rossi szövetségi kapitány az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretének kihirdetésén a telki edzőközpontban 2025. szeptember 30-án. MTI/Purger Tamás
Marco Rossi arra kért mindenkit, támogassák azokat a játékosokat, akiket pályára küld
Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi: Mindenkinek támogatnia kell azt a kapust, akit választok

„Egyszer megtörtént már ez a múltban Gulácsi és Dibusz között. A gond az volt, hogy nem mindenki tudta akkor megérteni, hogy függetlenül a döntésemtől, amit edzőként én hozok meg, mindenkinek támogatnia kell a játékost, akit a pályára küldök. 

Lehet, nem tetszik a döntésem, de a játékost támogatni kell. Mivel a múltban rengetegszer megtörtént, hogy több szurkoló nem támogatta, például Gulácsit, amikor ő volt az első számú kapus. 

Szóval ezt muszáj elkerülnünk, ha tényleg azt szeretnénk, hogy a válogatott a lehető legjobban teljesítsen” – nyilatkozta Marco Rossi az M4 Sportnak a kerethirdetés után.

Hungary goalkeeper Balazs Toth plays during the match between Portugal and Hungary at the Estadio Jose Alvalade for the FIFA World Cup 2026 UEFA Qualifiers - Group F - Matchday 4 season 2025-2026 in Lisbon, Portugal, on October 14, 2025. (Photo by Stefan Koops/EYE4images/NurPhoto) (Photo by Stefan Koops / NurPhoto via AFP)
Az utóbbi három vb-selejtezőn Tóth Balázs remekül helyettesítette Dibusz Dénest
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

„Most is választani fogok egy kapust Balázs és Dénes között. 

Azt gondolom, korrekt és tiszta módon fogok dönteni, és mindenkinek támogatnia kell azt a kapust, akit választok. 

Szerintem a döntés szeptember elején nehezebb volt, de a most mutatott forma alapján, és az alapján, hogy Dénes sérült volt egy rövid ideig, aztán most visszatért egy-két meccsre...Szóval azt gondolom, jelen pillanatban a döntés teljesen elfogadható és érthető” – utalt rá a szövetségi kapitány, hogy minden bizonnyal a következő meccseken is a Blackburn remek formát mutató kapusa, Tóth Balázs védi majd a nemzeti együttes kapuját.

A magyar válogatott, amely a pótselejtezőt érő második helyen áll az európai vb-selejtezők F csoportjában, jövő csütörtökön Örményországban lép pályára, három nappal később pedig Írország csapatát fogadja a sorozat zárásán.

