Marco Rossi két újoncot is behívott a magyar válogatott keretébe, ugyanis a DVSC támadója, Bárány Donát, valamint a Dunaszerdahely játékosa, Redzic Damir is meghívót kapott az olasz szakembertől. Rossi a szurkolóknak is üzent, a kapuskérdés kapcsán egyértelmű kérést intézett a drukkerek felé.

Marco Rossi arra kért mindenkit, támogassák azokat a játékosokat, akiket pályára küld

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi: Mindenkinek támogatnia kell azt a kapust, akit választok

„Egyszer megtörtént már ez a múltban Gulácsi és Dibusz között. A gond az volt, hogy nem mindenki tudta akkor megérteni, hogy függetlenül a döntésemtől, amit edzőként én hozok meg, mindenkinek támogatnia kell a játékost, akit a pályára küldök.

Lehet, nem tetszik a döntésem, de a játékost támogatni kell. Mivel a múltban rengetegszer megtörtént, hogy több szurkoló nem támogatta, például Gulácsit, amikor ő volt az első számú kapus.

Szóval ezt muszáj elkerülnünk, ha tényleg azt szeretnénk, hogy a válogatott a lehető legjobban teljesítsen” – nyilatkozta Marco Rossi az M4 Sportnak a kerethirdetés után.

Az utóbbi három vb-selejtezőn Tóth Balázs remekül helyettesítette Dibusz Dénest

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

„Most is választani fogok egy kapust Balázs és Dénes között.

Azt gondolom, korrekt és tiszta módon fogok dönteni, és mindenkinek támogatnia kell azt a kapust, akit választok.

Szerintem a döntés szeptember elején nehezebb volt, de a most mutatott forma alapján, és az alapján, hogy Dénes sérült volt egy rövid ideig, aztán most visszatért egy-két meccsre...Szóval azt gondolom, jelen pillanatban a döntés teljesen elfogadható és érthető” – utalt rá a szövetségi kapitány, hogy minden bizonnyal a következő meccseken is a Blackburn remek formát mutató kapusa, Tóth Balázs védi majd a nemzeti együttes kapuját.

A magyar válogatott, amely a pótselejtezőt érő második helyen áll az európai vb-selejtezők F csoportjában, jövő csütörtökön Örményországban lép pályára, három nappal később pedig Írország csapatát fogadja a sorozat zárásán.

