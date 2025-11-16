Marco Rossi bejelentése mindent megváltoztat a sorsdöntő vb-selejtező előtt

A magyar labdarúgó-válogatott a jereváni győzelmének is köszönhetően továbbra kedvező helyzetben van a második, pótselejtezőt érő helyért folytatott küzdelemben. A magyar csapat kissé fájó pontvesztéssel kezdte a selejtezősorozatot Dublinban, de a papírformának megfelelően oda-vissza verte az örményeket, sőt az elmúlt évek legjobb teljesítményét nyújtva Lisszabonból is elhozott egy pontot a csoportfavorit portugáloktól, akik azonban a tavalyi Eb után most sem tettek nekünk szívességet, ugyanis csütörtökön 2-0-ra kikaptak Írországban. Mindez azt jelenti, hogy jutalomjáték helyett kőkemény ki-ki meccs vár az utolsó körben a Marco Rossi együttesére, amely Írországot fogadja vasárnap a Puskás Arénában. A portugáloknak jelenleg tíz, a magyaroknak nyolc, az íreknek pedig hét pontjuk van, így az utolsó körben kis túlzással az első két hely viszonylatában még bármi megtörténhet, bár egy portugál pontvesztésre azért nem sok esély van a realitás talaján állva (az örményeket fogadják hazai pályán).

Marco Rossi kemény vasárnap elé néz

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi három játékossal szűkítette a keretét

Marco Rossi szövetségi kapitány az Örményország elleni idegenbeli meccsen a kisebb sérüléssel küszködő Bárány Donát mellett Ötvös Bencére és Mocsi Attilára nem számított. Utóbbi kettő az Írország elleni vb-selejtezőre visszakerült a meccskeretbe, Bárány neve azonban ezúttal is hiányzik. Az olasz-magyar szakember mostani döntése értelmében Csongvai Áron és Osváth Attila nem kap lehetőséget a vasárnapi mérkőzésen.

A vendégeknél a várakozásoknak megfelelően nincs ott a két csapat dublini mérkőzésén gólt szerző Evan Ferguson, illetve Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány a csatáron kívül Kevin O'Toole (New York City FC), Mark Sykes (Bristol City) és Andrew Moran (Los Angeles FC) játékára nem számít a Puskás Arénában.