Marco Rossi 2018 őszén vette át a magyar válogatott irányítását, legjobb éve a 2023-as volt, amikor veretlenül zárt a nemzeti együttes. Az olasz szakember a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságra is kijuttatta Magyarországot, ám a hőn áhított vb-szereplés eddig vele sem sikerült.

Mi lesz Marco Rossi sorsa?

Az írek elleni vereségével a magyar válogatott sorozatban tizedszer maradt le a világbajnokságról. A nemzeti csapat tíz mérkőzést játszott 2025-ben Rossi irányítása alatt, ezeken három győzelem, két döntetlen és öt vereség a mérlege, ezek alapján pedig kijelenthető, hogy a 61 éves szakember regnálása alatt az idei volt a válogatott legeredménytelenebb éve.

Az írek elleni, sorsdöntő vb-selejtezőn Rossi több hibát is elkövetett, a mérkőzés után pedig vállalta a felelősséget és csalódottan nyilatkozott.

„Nagyon nehéz lesz innen felállni. Nekem most nehéz a jövőre gondolnom, a következő meccsekre, nehéz.

Én vagyok a szövetségi kapitány jó ideje, és ez az a pillanat, amikor a legrosszabbul érzem magam, amióta kapitány vagyok.

Nem akarok alibit keresni vagy magyarázatot, én vagyok az első számú felelős, nagyon szomorú vagyok” – mondta a kiesést követően a szövetségi kapitány, akinek a szerződését májusban 2030 nyaráig hosszabbította meg a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Ezek után adódik a kérdés, hogy vajon érdemes-e folytatnia a munkát Rossinak, vagy a magyar válogatott élére új szövetségi kapitányt kellene kinevezni?