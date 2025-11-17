Live
Drámai fordulat a Lukoil-ügyben: nem találja ki, ki jelentkezett vevőként

Sport

A számok nem hazudnak: lesújtó adatok Rossi idei teljesítményéről

A magyar labdarúgó-válogatott nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon, miután vasárnap 3-2-es vereséget szenvedett Írország ellen a Puskás Arénában. Marco Rossi vezetésével két Európa-bajnokságra is kijutott a nemzeti együttes, azonban a vb-részvétel ezúttal sem sikerült az irányításával. Ön mit gondol, a szövetségi kapitánynak folytatnia kellene a munkát a csapatnál, vagy lejárt az ő ideje? Szavazzon!

Marco Rossi 2018 őszén vette át a magyar válogatott irányítását, legjobb éve a 2023-as volt, amikor veretlenül zárt a nemzeti együttes. Az olasz szakember a 2020-as és a 2024-es Európa-bajnokságra is kijuttatta Magyarországot, ám a hőn áhított vb-szereplés eddig vele sem sikerült.

Marco Rossi 2018 óta irányítja a magyar válogatottat
Marco Rossi 2018 óta irányítja a magyar válogatottat
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Mi lesz Marco Rossi sorsa?

Az írek elleni vereségével a magyar válogatott sorozatban tizedszer maradt le a világbajnokságról. A nemzeti csapat tíz mérkőzést játszott 2025-ben Rossi irányítása alatt, ezeken három győzelem, két döntetlen és öt vereség a mérlege, ezek alapján pedig kijelenthető, hogy a 61 éves szakember regnálása alatt az idei volt a válogatott legeredménytelenebb éve.

Az írek elleni, sorsdöntő vb-selejtezőn Rossi több hibát is elkövetett, a mérkőzés után pedig vállalta a felelősséget és csalódottan nyilatkozott. 

„Nagyon nehéz lesz innen felállni. Nekem most nehéz a jövőre gondolnom, a következő meccsekre, nehéz. 

Én vagyok a szövetségi kapitány jó ideje, és ez az a pillanat, amikor a legrosszabbul érzem magam, amióta kapitány vagyok. 

Nem akarok alibit keresni vagy magyarázatot, én vagyok az első számú felelős, nagyon szomorú vagyok” – mondta a kiesést követően a szövetségi kapitány, akinek a szerződését májusban 2030 nyaráig hosszabbította meg a Magyar Labdarúgó Szövetség.

Hungary's Italian head coach Marco Rossi looks on prior to the FIFA World Cup 2026 qualifiers Europe zone group F football match between Armenia and Hungary at the Republican Stadium after Vazgen Sargsyan in Yerevan on November 13, 2025. (Photo by KAREN MINASYAN / AFP)
Marco Rossi marad a válogatott élén, vagy távozik?
Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Ezek után adódik a kérdés, hogy vajon érdemes-e folytatnia a munkát Rossinak, vagy a magyar válogatott élére új szövetségi kapitányt kellene kinevezni?

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Maradjon, vagy menjen Marco Rossi?

