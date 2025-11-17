Live
A magyar labdarúgó-válogatott utolsó pillanatban kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről. A meccs hőse az írek középcsatára, Troy Parrott volt, aki a mesterhármasával egymaga kivégezte a magyar válogatottat: pedig Marco Rossi a mérkőzést megelőző napon úgy fogalmazott, „nem kell külön készülni Parrottra". Az utolsó percek történései is azt igazolják, Rossi gyanútlan volt.

Marco Rossi a mérkőzés előtt gyanútlanul, sőt kissé lekezelően beszélt Troy Parrottról. Hiba, végzetes hiba volt, amit a mieink szövetségi kapitánya még tetézett a rossz cseréivel.

Vajon Marco Rossi marad a szövetségi kapitány?
Vajon Marco Rossi marad a szövetségi kapitány? 
Fotó: Polyák Attila 

Nem kell külön készülni? Marco Rossi baklövése

Mint ismert, Írország Troy Parrott mesterhármasával győzte le 3-2-re Magyarországot, ami azt jelenti, hogy a magyar válogatott a harmadik helyen végzett az európai világbajnoki selejtezők F csoportjában, azaz nem szerepelhet a pótselejtezőben sem. 

A magyar válogatott szombati sajtótájékoztatóján Marco Rossinak fel is tették a kérdést: kell-e külön készülni a 23 éves középcsatárból?

Nem mondanám, hogy Troy Parrott ellen föl kéne készülni

 – így kezdődött Marco Rossi válasza.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Rossitól ismét megkérdezték: készült-e külön Troy Parrottból. – Ismerjük a képességeit – ennyivel zárta le a témát.

Nem állítható, hogy szorosan összefüggésbe hozható Troy Parrott-tal, de az is érthetetlen, Marco Rossi a 93. percben Nego és Sallai helyett miért küldött be két zöldfülűt, Mocsi Attilát és Redzic Damirt

Redzic most debütált, Mocsinak ez volt a harmadik válogatottbeli fellépése, eddig a Koszovó elleni barátságos meccsen a 88. percben állt be, valamint éppen az írek ellen Dublinban a 67. percben. Nem megbántva őt, de akkor sem tudta megoldani a csapat gondjait, most pedig a harmadik gólnál éppen ő maradt le Troy Parrottról – írja a Magyar Nemzet.

A magyar válogatott és személy szerint Marco Rossi is hatalmas árat fizetett azért, mert nem volt ellenszerünk Troy Parrottra, a szövetségi kapitány pedig a jövőjéről egyelőre nem kívánt beszélni, mint mondta, egyeztetnie kell az MLSZ vezetőségével.

