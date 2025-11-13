Live
Csütörtökön magyar idő szerint 18.00-kor lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott Örményország ellen Jerevánban. A világbajnoki selejtező előtt pár órával Marco Rossi szövetségi kapitány elárulta, melyik három játékosa biztosan nem kap szerepet a meccsen.

Marco Rossi az Örményország elleni vb-selejtezőre nem nevezte a keretbe Mocsi Attilát, Bárány Donátot és Ötvös Bencét sem. Így ezzel eldőlt, ez a három játékos biztosan nem lesz ott, hogy a nemzeti tizenegyet segítse a mérkőzésen. A magyar válogatott az F jelű csoportban négy fordulót követően öt megszerzett ponttal a második, pótselejtezőt érő helyen áll a tízpontos Portugália mögött. A mieink mögött az íreknek négy, az örményeknek három pontjuk van.

Jereván, 2025. november 12. Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatóján a Vazgen Szargszján Köztársasági Stadionban, Jerevánban 2025. november 12-én. Magyarország és Örményország világbajnoki selejtezőmérkőzést játszik egymással november 13-án. BalraKerkez Milos a magyar labdarúgó-válogatott játékosa. MTI/Czeglédi Zsolt
Marco Rossi egyértelműen kijelentette: nyerni érkezett a magyar válogatott Jerevánba, de ez nem teszi elbizakodottá a csapatot
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi csapatára kemény meccs vár

A magyar válogatott csapatkapitányára és a nemzeti tizenegyre csütörtökön kora este Örményország legjobbjai várnak a világbajnoki selejtezőn. Ezen a mérkőzésen nagyot léphet Marco Rossi együttese a világbajnoki pótselejtező irányába, sőt, akár azt a pozíciót be is biztosíthatja, ha a portugálok és a magyarok is nyernek a saját meccsükön.

 

