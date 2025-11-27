Marco Rossi már a magyar válogatott csúcstartója: senki sem ült olyan sok mérkőzésen át folyamatosan a nemzeti csapat kispadján, mint az olasz szakember. Rossi sorozata folytatódhat: bár a célként kitűzött vb-pótselejtező nem jött össze, az MLSZ megerősítette pozíciójában a szövetségi kapitányt. Csányi Sándor szerint az MLSZ elnöksége nem látott okot arra, hogy változtasson a poszton.

Bár a vb-selejtező kudarccal zárult, Marco Rossi maradt a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Polyák Attila

A Rapid Sport podcastban szóba került, hogy Rossi érvényes szerződése mellett a lehetséges utódok hiánya is szerepet játszhatott a döntésben, akárcsak a szakember népszerűsége. A magyar szurkolók az írek elleni, végül vereséggel zárult vb-selejtezőn is skandálták Rossi nevét.

Ki lehetett volna Marco Rossi utódja?

Bognár György maga tiltakozott az ellen, hogy szövetségi kapitány lenne, s a további megemlített szakemberek is elhangzottak ellenérvek.

A kapitánykérdés mellett Csányi Sándor interjújának további részletei is szóba kerültek: a szurkolók és az MLSZ-elnök viszonya, illetve a magyarszabály rejtelmei.