Az írek elleni drámai, 3-2-es vereség után sokan sokfélét mondtak, de a szurkolók többsége bíztott benne, hogy maradhat a válogatott élén Marco Rossi, annak ellenére, hogy sorozatban már 10 világbajnokságról marad le a magyar válogatott, igaz, ezek közül csak az utolsó kettőn volt Marco Rossi a szövetségi kapitány. Az MLSZ keddi ülésén megerősítette tisztségében az olasz szakembert.

Marco Rossi rekorderként ült a magyar kispadon az írek elleni vb-selejtezőn és továbbra is marad a szövetségi kapitány

Fotó: Polyák Attila

Marco Rossi marad a szövetségi kapitány

A Magyar Labdarúgó Szövetség vezető testülete megtartotta utolsó 2025-ös ülését. Elfogadta a következő szezon versenynaptárát, a MOL Magyar Kupa versenykiírását, továbbá meghallgatta Marco Rossi szövetségi kapitány részletes beszámolóját. A szövetség elnöksége megerősítette tisztségében a 2018-ben kinevezett szakembert, akitől megújulást vár a csapat élén - írja az MLSZ.

A beszámoló során a szövetségi kapitány elemezte a 2025-ös évet, kitérve az elvárásoktól elmaradó időszakokra és a sikeresebb mérkőzésekre is. Az elnökség kérdéseinek megválaszolását követően a testület elfogadta a szövetségi kapitány beszámolóját és támogatásáról biztosította a szakembert, aki eddig 82 mérkőzésen vezette a magyar válogatottat – köztük két Európa-bajnokság hat csoportmérkőzésén.

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke az M4 Sportnak elmondta, lesz még egy részletesebb beszámoló egy szakmai bizottság előtt, ahol a szakember tanácsokat is kap majd a jövőt illetően.

„Marco Rossi már több mint hét éve irányítja a magyar válogatottat, ismerjük képességeit, tisztában vagyunk az értékeivel. Látjuk, hogyan kezeli a rutinos játékosokat, építi be a fiatalokat és fedezi fel a jó formában játszó labdarúgókat, hiszen jól ismeri a hazai és nemzetközi mezőnyt” – nyilatkozta az mlsz.hu-nak dr. Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, aki hozzátette: „Hiszünk benne, hogy képes újra megteremteni a pályán az utolsó pillanatig tartó küzdést és figyelmet, amely feltétele a sikeres nemzetközi szereplésnek. Már a következő időszakban is azt várjuk a csapattól és a stábtól, hogy ezt viszontlássuk a teljesítményben. Ez a megújulás nem képzelhető el az elmúlt időszak önkritikus elemzése nélkül, amelyet a kapitány ma megtett az elnökség előtt.”