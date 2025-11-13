A magyar válogatott szerdán már Jerevánban tartotta hivatalos sajtótájékoztatóját a csütörtöki, Örményország elleni vb-selejtező előtt. A megszokott felkészülési ritmust felülírta a távolság és az időeltolódás, így Marco Rossi csapata már kedden megérkezett a mérkőzés helyszínére.

Marco Rossi és Kerkez Milos az örmény-magyar világbajnoki-selejtező előtt elszántan nyilatkozott a sajtónak Fotó: Kibédi Péter / Origo

Marco Rossi egyértelmű célt tűzött ki a válogatottnak

Szerdán délelőtt könnyű séta szerepelt a programban, majd a sajtóesemény után a Vazgen Szargszjan Stadionban edzettek, ahol alig ötszáz jegy maradt, így várhatóan telt ház fogadja a csapatokat. Marco Rossi a sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

ellenfelük nehezen kezdte a selejtezőt, de azóta bizonyította, hogy szervezett és veszélyes. Szerinte nincs helye lebecsülésnek, a hozzáállás dönt majd. A cél egyértelmű: megszerezni a három pontot és harcban maradni a csoport második helyéért.

A kapitány kiemelte, hogy az időeltolódás, a hideg és a körülmények nem szolgálhatnak kifogásként. Rossi szerint az örmények hiányzói nem könnyítik meg a helyzetet, de a magyar csapat felkészült mindenre, ismeri ellenfél erősségeire is.

A sajtótájékoztatóról készített videó összefoglalónk: