Marco Rossi csapata a mérkőzés nagyobb részében uralta a játékot, a vezetést Varga Barnabás szerezte meg a 33. percben. A Fradi csatára ismét olyan gólt szerzett, ami már-már a védjegyének számít, ezúttal Szoboszlai Dominik remek beadását fejelte az örmény kapu jobb oldalába. A magyar válogatott 1-0-ra nyert, és hatalmas lépést tett a pótselejtezőt érő második hely megszerzése felé, de a szövetségi kapitány nem volt maradéktalanul elégedett a lefújást követően.

Marco Rossi csapata 1-0-a nyert Örményországban

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Marco Rossi úgy érzi, hibát követett el

„A második félidőben nem tudom, mi történt a csapattal. Ha meg tudtuk volna őrizni ugyanazt az intenzitást, mint az elsőben, akkor ez egy könnyebb győzelem lett volna. Nem voltunk kellőképpen kompaktak, meg tudtak játszani területeket, ezt azonnal kezelni kell.

Mindkét félidőt jól kell lejátszani, nem elég csak az egyiket. Ez az én hibám volt, hogy nem hívtam fel a figyelmüket erre a két félidő között.

Voltak egyéni hibák is, amelyek akár döntetlenhez is vezethettek volna” – kezdte értékelését a szövetségi kapitány.

„Két lábbal a talajon kell állni, és Írország ellen a három pontot be kell gyűjteni. De ha úgy játszunk, mint itt a második félidőben, akkor nehéz lesz még a döntetlent is elérni ellenük. Tóth Alex jó mentalitással lépett pályára, ahogy eddig is, de ma este elkövetett egy nagy hibát, amiből gólt kaphattunk volna. A cserék egyébként jól szálltak be, de a második félidőben látott visszaesést kielemezzük majd. Nagyon a fontos a győzelem, közelebb kerültünk a második helyhez” – tette hozzá Rossi.

Marco Rossi nem volt teljesen elégedett, de örül a három pont megszerzésének

Fotó: KAREN MINASYAN / AFP

Ami az Írország-Portugália meccset illeti, csak magunkban bízhatunk.

A 2024-es Eb-n már megjártuk ezzel. Persze, ha Portugália nyer az írek ellen, akkor örülünk” – mondta az ír-portugál meccs kapcsán az olasz-magyar szakember.

A magyar válogatott vasárnap az íreket fogadja a Puskás Arénában, de az utolsó forduló eredményeinek könnyen lehet, hogy már nem lesz jelentősége. Ha a szigetországi csapat csütörtök este kikap Portugáliától, akkor a Nemzetek Ligája-nyertes együttes csoportgyőztesként jut ki a 2026-os vb-re, míg Magyarország másodikként a márciusi pótselejtezőben lesz érdekelt.