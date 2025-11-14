Mint ismert, a nemzeti együttes Varga Barnabás fejesével szerzett vezetést a 33. percben, a második félidőben pedig megőrizte minimális előnyét, így 1-0-s sikert aratott Jerevánban Marco Rossi együttese.
Marco Rossi a legnagyobb magyar kapitányok egyike lett?
A siker mellett elképesztő történelmi eseményt is hozott a meccs: Marco Rossinak ugyanis
ez volt a 81. mérkőzése magyar szövetségi kapitányként, ez pedig új rekord megszakítás nélkül. A régi csúcsot Baróti Lajos tartotta, aki két időszakban összesen 117-szer ült a válogatott kispadján.
Boldog vagyok, de csakis a győzelem okán, a teljesítmény miatt semmiképpen sem. Ez egy komoly mérföldkő, elvégre a magyar futballnak rendkívül gazdag a történelme. Nem vagyok Sebes Gusztáv vagy éppen Baróti Lajos szintjén, de nagyon nehéz időben vettem át a munkát és nyilvánvalóan nem a két szép szememért tartottam meg ezt a pozíciót immár több mint hét éve
A magyarok vasárnap 15 órától az íreket fogadják a Puskás Arénában, a mérkőzésnek komoly tétje lesz, győzelemmel akár a csoportelsőség és a vb-részvétel is elérhető az éllovas portugálok pontvesztése esetén, a vereség elkerülése pedig biztosan legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet garantálná a négyesben.
Vb-lázban ég a világ!
Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!