Mint ismert, a nemzeti együttes Varga Barnabás fejesével szerzett vezetést a 33. percben, a második félidőben pedig megőrizte minimális előnyét, így 1-0-s sikert aratott Jerevánban Marco Rossi együttese.

Marco Rossi rekorder lett

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Marco Rossi a legnagyobb magyar kapitányok egyike lett?

A siker mellett elképesztő történelmi eseményt is hozott a meccs: Marco Rossinak ugyanis

ez volt a 81. mérkőzése magyar szövetségi kapitányként, ez pedig új rekord megszakítás nélkül. A régi csúcsot Baróti Lajos tartotta, aki két időszakban összesen 117-szer ült a válogatott kispadján.

Boldog vagyok, de csakis a győzelem okán, a teljesítmény miatt semmiképpen sem. Ez egy komoly mérföldkő, elvégre a magyar futballnak rendkívül gazdag a történelme. Nem vagyok Sebes Gusztáv vagy éppen Baróti Lajos szintjén, de nagyon nehéz időben vettem át a munkát és nyilvánvalóan nem a két szép szememért tartottam meg ezt a pozíciót immár több mint hét éve

– mondta Marco Rossi.

A magyarok vasárnap 15 órától az íreket fogadják a Puskás Arénában, a mérkőzésnek komoly tétje lesz, győzelemmel akár a csoportelsőség és a vb-részvétel is elérhető az éllovas portugálok pontvesztése esetén, a vereség elkerülése pedig biztosan legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet garantálná a négyesben.