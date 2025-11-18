Marco Rossi egy új sorozatban, a Nemezetek Ligájában debütált a válogatott élén, egy finnek elleni 1–0-s vereséggel. A második meccsét már megnyerte a görögök ellen, Sallai Roland lőtte a Rossi-éra első gólját. Végül csoportunkban a másodikok lettünk, így feljebb léptünk a B-divízióba.

Marco Rossi 2018-ban mutatkozott be a magyar válogatott élén

Fotó: MIKKO STIG / LEHTIKUVA

Marco Rossi első nagy csalódása az Eb-selejtezőkön jött

A végül 2021-re halasztott Európa-bajnokságra ugyan kijutott a magyar csapat, de kacifántos úton. Az utolsó meccsre úgy érkezett Walesbe a magyar csapat, hogy az E csoport második helyéről várta a találkozót, és egy győzelemmel kiharcolhatta volna a szereplést az Európa-bajnokságon. Az korábban eldőlt, hogy bármi is történik a cardiffi találkozón, a magyar válogatott legrosszabb esetben is pótselejtezőt játszhat márciusban. Azonban ezzel az opcióval senki nem foglalkozott, mert a Walesbe érkező magyar szurkolók csakis a győzelemben gondolkodtak.

A magyar csapat a Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Baráth Botond, Lang Ádám, Nagy Zsolt - Pátkai Máté, Nagy Ádám (Kovács István, 60.) - Dzsudzsák Balázs (Varga Roland, 72.), Szoboszlai Dominik, Sallai Roland (Holender Filip, 83.) - Szalai Ádám összeállításban kezdett, de a walesiek Ramsey két góljával simán nyertek.

„El kell ismerni, hogy Wales jobb volt, gratulálni kell neki, még akkor is, ha ez kicsit a mi hibánk is volt” – mondta az olasz szakember a meccs után. „Nem szeretek veszíteni, hogy őszinte legyek. Ha kikapok, akkor is máshogy szeretnék kikapni. Nem egyszerű pillanat ez. Harcoltak a játékosok, ezt nekik is elmondtam, megtettek mindent. De ez nem volt elég. Fel kell fognia mindenkinek Magyarországon, hogy képességbeli hiányosságok vannak, ezt ki kell jelenteni. Én is felelős vagyok, túl sokszor kaptunk ki. Ha kell, már ma este elmegyek, ugyanakkor szeretném megoldani a problémát” – mondta Rossi, akinek a csapatát a horvátok, Wales és Szlovákia is megelőzte a csoportban, de a Nemzetek Ligája segített.

Kicsit még térjünk vissza a csoportmeccsekhez, ugyanis több nagy pofont is kaptunk. Az első meccsen rögtön 2–0-ra kikaptunk a szlovákoktól, de itt debütált a csapatban Szoboszlai Dominik. Később hazai pályán is kikaptunk a szlovákoktól 2–1-re, Szoboszlai Dominik itt szerezte az első gólját a válogatottban, szabadrúgásból 2019 őszén. Később a horvátok elleni, idegenbeli meccset 3–0-ra buktuk el.