Marco Rossi egy új sorozatban, a Nemezetek Ligájában debütált a válogatott élén, egy finnek elleni 1–0-s vereséggel. A második meccsét már megnyerte a görögök ellen, Sallai Roland lőtte a Rossi-éra első gólját. Végül csoportunkban a másodikok lettünk, így feljebb léptünk a B-divízióba.
Marco Rossi első nagy csalódása az Eb-selejtezőkön jött
A végül 2021-re halasztott Európa-bajnokságra ugyan kijutott a magyar csapat, de kacifántos úton. Az utolsó meccsre úgy érkezett Walesbe a magyar csapat, hogy az E csoport második helyéről várta a találkozót, és egy győzelemmel kiharcolhatta volna a szereplést az Európa-bajnokságon. Az korábban eldőlt, hogy bármi is történik a cardiffi találkozón, a magyar válogatott legrosszabb esetben is pótselejtezőt játszhat márciusban. Azonban ezzel az opcióval senki nem foglalkozott, mert a Walesbe érkező magyar szurkolók csakis a győzelemben gondolkodtak.
A magyar csapat a Gulácsi Péter - Lovrencsics Gergő, Baráth Botond, Lang Ádám, Nagy Zsolt - Pátkai Máté, Nagy Ádám (Kovács István, 60.) - Dzsudzsák Balázs (Varga Roland, 72.), Szoboszlai Dominik, Sallai Roland (Holender Filip, 83.) - Szalai Ádám összeállításban kezdett, de a walesiek Ramsey két góljával simán nyertek.
„El kell ismerni, hogy Wales jobb volt, gratulálni kell neki, még akkor is, ha ez kicsit a mi hibánk is volt” – mondta az olasz szakember a meccs után. „Nem szeretek veszíteni, hogy őszinte legyek. Ha kikapok, akkor is máshogy szeretnék kikapni. Nem egyszerű pillanat ez. Harcoltak a játékosok, ezt nekik is elmondtam, megtettek mindent. De ez nem volt elég. Fel kell fognia mindenkinek Magyarországon, hogy képességbeli hiányosságok vannak, ezt ki kell jelenteni. Én is felelős vagyok, túl sokszor kaptunk ki. Ha kell, már ma este elmegyek, ugyanakkor szeretném megoldani a problémát” – mondta Rossi, akinek a csapatát a horvátok, Wales és Szlovákia is megelőzte a csoportban, de a Nemzetek Ligája segített.
Kicsit még térjünk vissza a csoportmeccsekhez, ugyanis több nagy pofont is kaptunk. Az első meccsen rögtön 2–0-ra kikaptunk a szlovákoktól, de itt debütált a csapatban Szoboszlai Dominik. Később hazai pályán is kikaptunk a szlovákoktól 2–1-re, Szoboszlai Dominik itt szerezte az első gólját a válogatottban, szabadrúgásból 2019 őszén. Később a horvátok elleni, idegenbeli meccset 3–0-ra buktuk el.
„Vitán felül sokkal jobb csapat a horvát, ezért ki lehet kapni 3–0-ra tőle, ez benne van, de nem így. Ha ugyanolyan küzdelemben maradunk alul, mint Szlovákiával szemben, az nem gond, mert akkor az utolsó percig küzdöttünk. Idejöttünk és úgy játszottunk, mint a nyulak. Öt-hat gyermeteg hibát követtek el a játékosok, ebből három gólt kaptunk. A sorozatos korai hibák pedig csak növelték a bizonytalanságot. Ez volt a legrosszabb meccsünk, amióta én vagyok a kapitány. Az ellenfél jobb, mint mi, de nem mindegy, hogy kapunk ki. Nem harcoltunk, nagyon messze voltunk a legjobbunktól” – kesergett Rossi, aki példaként a Kádár Tamás hibája után született első horvát gólt említette. A védőt Rossi a szünetben lecserélte és azóta sem volt többet válogatott.
„Luka Modric világsztár, kiválóan támadott le, de harminc méterről indult, bármilyen megoldást választhatott volna a védő… Szívem szerint összetörnék mindent a teremben csalódottságomban, de úrrá kell lennem a helyzeten. Jelenleg nem találom a szavakat. Holnap viszont új nap jön, amikor a csapattal közösen meg kell találnunk a megoldást ahhoz, hogy vasárnapig talpra álljunk” – mondta zárásként Rossi.
Ezt követően óriási sorozatba kezdett a csapat, 14 meccséből csak kettőn kapott ki, megnyerte csoportját a Nemezetek Ligája B-divíziójában és közben Bulgária és Izland legyőzésével kijutott a részben hazai rendezésű Eb-re. Ott az utolsó, németek elleni meccs is komoly traumát jelentett, a 84. percben egyenlítettek a házigazdák Münchenben, így nem jutottunk tovább a csoportkörből, de ezért persze nem lehetett szemrehányást tenni a csapatnak.
Az első elbukott vb-selejtező máig fájhat
Az Európa-bajnokság előtt már volt három vb-selejtezőnk, amiken veretlen maradt a magyar válogatott. A következő négy meccsen azonban három vereség következett. Az angolok elleni 0–4 akár papírforma is lehetett, de az albánok egy hónap alatt kétszer vertek minket, oda-vissza 1–0-ra, ezzel pedig szertefoszlottak a vb-álmok.
„Semmi nincs még veszve, Albánia jön Magyarországra, és még mi is játszunk majd Lengyelországban. Kemény feladat áll előttünk, de a matematikai esély megvan a második hely megszerzésére. Meglátjuk, hogy mennyit sikerül megvalósítani a jövőben az elképzeléseinkből” – mondta az albániai meccs után Rossi.
„Albánia erős válogatott, amely az elmúlt időszak eredményei miatt áll mögöttünk a világranglistán, nem a gyengébb képességei miatt. Nem vagyok Jézus, hogy csodát tegyek. A borász is abból a szőlőből tud bort csinálni, amit leszüretelt. Az eredmény az edző felelőssége, de azt is figyelembe kell venni, hogy mivel rendelkezik” – értékelt a hazai zakó után, ami megpecsételte a sorsunkat.
Marco Rossi ezt követően újra felrázta a csapatát, a 2022-es Nemzetek Ligájában a németek, az angolok és az olaszok mellől sem estünk ki. Az angolokat oda-vissza vertük, Wolverhamptonban 4–0-ra, de nyertünk idegenben a németek ellen is, csodát csodára halmoztunk. Az olaszok elleni vereség volt az utolsó meccsünk az NL-ben, majd jött egy 14 meccses veretlenségi sorozat.
Ez simán elég volt ahhoz, hogy veretlenül jussunk ki a 2024-es Eb-re, ráadásul egy körrel a selejtezőkör vége előtt, egy drámai, Bulgária elleni döntetlen után.Az Eb-n már ennyire nem örülhettünk, a svájciak és a németek elleni vereség után a skótok elleni siker még bizakodásra adott okot, de sehogy sem jött össze egy kedvező eredmény, hiába vártunk, hogy esetleg elcsípjük az egyik legjobb csoportharmadik helyet.
Az Eb után hiába játszottunk a németek és a hollandok ellen is egy-egy döntetlent, végül játszanunk kellett a bennmaradásért az NL-ben, a törökök pedig 6–1-es összesítéssel ütöttek ki minket.
Ez a két meccs már idén márciusban volt, majd jöttek az őszi vb-selejtezők és a drámai végkifejlet, majd Marco Rossi nyilatkozata. Most még nehéz a jövőre koncentrálni, de csak bízni tudunk abban, hogy sok örömet szerez még ez a magyar válogatott és Marco Rossi, akkor, ha megkapja a lehetőséget, hogy harmadszor is nekifusson egy világbajnoki selejtezősorozatnak.
- További cikkek: