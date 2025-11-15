A magyar válogatott mozgalmas napokon van túl, kedden elutazott Jerevánba, ahol csütörtökön 1-0-ra győzte le Örményországot, majd egyből a vb-selejtező után hazaindult, ugyanis vasárnap már Írországot fogadja. A sorsdöntő meccs előtt Marco Rossi szövetségi kapitány szombat kora délután megtartotta hivatalos sajtótájékoztatóját.
A magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtezősorozat vasárnapi zárófordulójában bebiztosíthatja pótselejtezős helyét amennyiben legalább egy pontot szerez a Puskás Arénában Írország ellen, sőt kedvező eredmények alakulása esetén még akár az azonnali kijutást eredményező csoportelsőségre is van esély. Ugyanakkor amennyiben Marco Rossi csapata vereséget szenved, akkor biztosan lemarad a jövő évi világbajnokságról.
Marco Rossi szerint az utóbbi évek legfontosabb meccs előtt áll a válogatott
A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember a vasárnapi kezdőcsapattal kapcsolatban elmondta, elképzelhető, hogy nem fog változtatni a csütörtöki győztes meccshez képest, ám erről csak a meccs előtt fog dönteni. Rossi elmondta, ismerik az ellenfél erősségeit, szerinte az ír egy rendkívül fizikális csapat, amit a dublini meccsen is megmutattak.
„Az első meccsen nagyon kemény belemenések voltak, de ők csak egy, mi viszont négy sárga lapot kaptunk, szóval inkább ezt mondanám, hogy mi voltunk az agresszívabb csapat” – kezdte a kapitány.
Rossi egyetértett abban, hogy a vasárnapi az utóbbi évek lenagyobb téttel bíró mérkőzése lesz.
„Ez lesz az utóbbi évek egyik legfontosabb mérkőzése, hiszen ezen múlik, hogy marad-e esélyünk a vb-részvételre.
Mindenki tudja, mennyire a szívünkön viseljük a vb-re való kijutást. Emiatt óriási a nyomás, de nem csak rajtunk, hanem az ellenfélen is. Ebből a szempontból ugyanabban a cipőben járunk. Annyi előnyünk van, hogy a saját közönségünk előtt játszhatunk.
Amióta ezt az arénát 2019 novemberében felavattuk, egy olyan pillanat sem jut eszembe, amikor a szurkolóink ne támogatottak volna minket az elsőtől az utolsó percig. Biztos nagyok benne, hogy ugyanez lesz holnap is” – fogalmazott Rossi, aki szerint a magyar szurkolók 12. játékosként hatalmas erőt tudnak adni a csapatnak.
Vasárnap a magyar szurkolók kiadtak egy közleményt, miszerint a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) betiltotta a szurkolói koreográfiát a vasárnapi Magyarország–Írország világbajnoki selejtezőn. Bár Rossi elmondta, hogy erről nem is hallott, a Szabó Gergő sajtófőnök tisztázta a helyzetet.
Nem igaz az a szélsebesen terjedő álhír, miszerint nemzeti színű zászlókat, sálakat, viseletet kitiltott volna az MLSZ a Puskás Arénában, sőt kifejezetten kérjük a szurkolókat, hogy viseljék a nemzeti színeket és öltöztessük a stadiont piros-fehér-zöldbe a holnapi mérkőzésen”.
Bolla nem foglalkozik a játékvezetéssel és a portugál-örmény meccsel sem
A játékosok részéről Bolla Bendegúz válaszolt az újságírók kérdésire a sajtótájékoztatón.
„Szeretnénk a saját meccsükre fókuszálni és itt megtenni mindent, hogy győzelemmel zárjuk a selejtezősorozatot, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég” – kezdte a magyar szélső, hozzátéve, hogy az ír-portugál találkozó eredményét a csapatbuszon tudták meg.
Az első dolog amit beszéltünk, hogy az Eb után ismét nem jó eredménnyel kecsegtetett számunkra a portugálok meccse. Ez a rossz benne, amikor másra kell várni, de abból a szempontból jobb most, hogy van még egy meccs, a saját kezünkben van a sorsunk, úgyhogy mindenképp szeretnénk győzni és bebiztosítani a vb-pótselejtezőt.
Bolla egyetértett abban, hogy az írek legnagyobb fegyverei a pontrúgások és a beadások.
„Ez egy döntőmeccs mindkét csapat számára. Nyilván nekik csak a győzelem jó, nekünk a döntetlen is, de szeretném leszögezni, hogy nem ilyen felfogásban fogunk pályára lépni, hazai közönség előtt szeretnénk győzelemre játszani és mindent kiadni magunkból. Tudjuk, hogy mik az erősségeik, láttuk az első meccsen is, így nem fog meglepetés érni minket. Fel fogunk készülni. Szeretnénk a saját játékunkra koncentrálni és akkor jó esélyünk lehet” – mondta a Bécsben légióskodó Bolla.
„Biztos vagyok benne, hogy hasonló stílusban fognak játszani. Szeretik provokálni az ellenfél játékosait, ezt okosan kell majd kezelni, nem szabad erre felülni. Nyilván nekünk is keménynek kell lenni, de nem szabad olyan hibát elkövetni, mint az első meccsen” – fogalmazott a védő, hozzátéve, hogy nem óvatosabban, hanem okosabban kell majd játszani az írek ellen vasárnap.
Bolla a sajtótájékoztatón leszögezte, hogy a meccs alatt nem szeretnének foglalkozni a párhuzamosan kezdődő portugál-örmény találkozó eredményével és a játékvezetéssel sem.
„Játékosként a pályán szeretnénk mindent megtenni, hogy a meccs után ne kelljen a játékvezetőkkel beszélni arról, hogy mi lett volna, ha...” – mondta Bolla, aki külön nem emelt ki senkit az ír csapatból, de tudja, hogy megvannak az erősségeik.
A Magyarország-Írország világbajnoki selejtező mérkőzés vasárnap 15 órakor kezdődik a jövő évi Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont adó Puskás Arénában.
