A magyar válogatott mozgalmas napokon van túl, kedden elutazott Jerevánba, ahol csütörtökön 1-0-ra győzte le Örményországot, majd egyből a vb-selejtező után hazaindult, ugyanis vasárnap már Írországot fogadja. A sorsdöntő meccs előtt Marco Rossi szövetségi kapitány szombat kora délután megtartotta hivatalos sajtótájékoztatóját.

Marco Rossi foci-vb-re vezetheti a magyar válogatottat

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki selejtezősorozat vasárnapi zárófordulójában bebiztosíthatja pótselejtezős helyét amennyiben legalább egy pontot szerez a Puskás Arénában Írország ellen, sőt kedvező eredmények alakulása esetén még akár az azonnali kijutást eredményező csoportelsőségre is van esély. Ugyanakkor amennyiben Marco Rossi csapata vereséget szenved, akkor biztosan lemarad a jövő évi világbajnokságról.

Marco Rossi szerint az utóbbi évek legfontosabb meccs előtt áll a válogatott

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember a vasárnapi kezdőcsapattal kapcsolatban elmondta, elképzelhető, hogy nem fog változtatni a csütörtöki győztes meccshez képest, ám erről csak a meccs előtt fog dönteni. Rossi elmondta, ismerik az ellenfél erősségeit, szerinte az ír egy rendkívül fizikális csapat, amit a dublini meccsen is megmutattak.

„Az első meccsen nagyon kemény belemenések voltak, de ők csak egy, mi viszont négy sárga lapot kaptunk, szóval inkább ezt mondanám, hogy mi voltunk az agresszívabb csapat” – kezdte a kapitány.

Rossi egyetértett abban, hogy a vasárnapi az utóbbi évek lenagyobb téttel bíró mérkőzése lesz.

„Ez lesz az utóbbi évek egyik legfontosabb mérkőzése, hiszen ezen múlik, hogy marad-e esélyünk a vb-részvételre.

Mindenki tudja, mennyire a szívünkön viseljük a vb-re való kijutást. Emiatt óriási a nyomás, de nem csak rajtunk, hanem az ellenfélen is. Ebből a szempontból ugyanabban a cipőben járunk. Annyi előnyünk van, hogy a saját közönségünk előtt játszhatunk.

Amióta ezt az arénát 2019 novemberében felavattuk, egy olyan pillanat sem jut eszembe, amikor a szurkolóink ne támogatottak volna minket az elsőtől az utolsó percig. Biztos nagyok benne, hogy ugyanez lesz holnap is” – fogalmazott Rossi, aki szerint a magyar szurkolók 12. játékosként hatalmas erőt tudnak adni a csapatnak.