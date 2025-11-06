Live
Marco Rossi az Angliában megsérült Tóth Balázs helyére Demjén Patrikot, az MTK kapusát hívta be a magyar válogatott keretébe. Rossi csapata novemberben Örményországban, majd hazai pályán, Írország ellen játszik vb-selejtezőt.

Az eddigi négy vb-selejtezőből három találkozón Tóth Balázs (Blackburn) állt a magyar válogatott kapujában, így a sérülése fejfájást okozhat Marco Rossinak. A szövetségi kapitány első reakciója nem volt meglepő: Demjén Patrik (MTK) került be Tóth helyére a keretbe, aki októberben is utólag kapott meghívót, akkor Dibusz Dénes (FTC) sérülése miatt.

Marco Rossi ismét Demjén Patrikot hívta be a magyar válogatott keretébe sérülés miatt, ezúttal Tóth Balázs helyére
Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A papírforma alapján az Írország elleni idegenbeli meccs után ismét Dibusz állhat a magyar válogatott kapujában, mellette Szappanos Péter (Puskás Akadémia) is tagja volt az eredeti keretnek.

Marco Rossi reagált: Tóth helyett Demjén

Demjén Patrikot Rossi már korábban is rendszeresen meghívta, az MTK kapusa 12 alkalommal ült a magyar válogatott kispadján, de be még nem mutatkozhatott a címeres mezben, s nagy meglepetés lenne, ha ez novemberben történne meg.

A magyar válogatott négy forduló öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll vb-selejtezőcsoportjában. Rossi együttese november 13-án Örményországban lép pályára, majd három nappal később hazai pályán, Írország ellen fejezi be szereplését a csoportban.

 

 

