A keddi megérkezés másnapján, azaz szerdán, helyi idő szerint 18 órakor már Jerevánban tartott sajtótájékoztatót, Marco Rossi szövetségi kapitány. A válogatottra csütörtökön és vasárnap két sorsdöntő vb-selejtező vár, előbb Örményország, majd a Puskás Arénában Írország ellen.

Marco Rossi nem csinált titkot a válogatott céljából

Fotó: Kibédi Péter / Origo

A magyar szövetségi kapitány mellett a játékosokat a Liverpool védője, Kerkez Milos képviselte.

Marco Rossi megmondta, mi a cél

A szövetségi kapitány, miután udvarisan megdicsérte, és veszélyes ellenfélnek nevezete a házigazda együttest, kimondta, amit minden magyar drukker hallani akart:

„Nem becsüljük le az ellenfelet, és ne vegyék nagyképűségnek, de

egyetlen célunk van: az, hogy nyerjünk, megszerezzük a három pontot és bebiztosítsuk a továbbjutásunkat a pótselejtezőkbe.

Nincsenek és nem lesznek kifogások, hogy ilyen volt az időeltolódás, vagy olyan a pálya” – szögezte le a kapitány.

„Az örmény válogatott a létező legnehezebb ellenfél, Portugália ellen kezdte a selejtezőket, azonban egy hazai vereség után talpra állt és legyőzte Írországot. Kielemeztük a meccseiket, tudjuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzés a holnapi, nagyon meg fogunk szenvedni, de csakis a győzelem lehet a célunk” – tette hozzá.

Rossi azt is elmondta, hogy már csak azért is szeretnének győzni, hogy a sikert az épppen ma tíz éve elhunyt korábbi válogatott kapus, Fülöp Márton emlékének ajánlhassák. A kapitány azt is elárulta, hogy a sérült Tóth Balázs távollétében Dibusz Dénes fog kezdeni a kapuban.

Kerkez Milos köszönetet mondott a magyar szurkolóknak

A Liverpool balhátvédje elmondta, kissé megviselte az angliaihoz képest plusz 4 óra időeltolódás, de a repülőgépen tudott pihenni, a szerdai edzésen már jól mozgott, a csütörtöki meccsre pedig tökéletes állapotban lesz.

Kerkez Milosék a pályán is meg akarják mutatni, hogy melyik a jobb csapat

Fotó: Kibédi Péter / Origo

Kérdésre válaszolva elmondta, nem hagyja, hogy befolyásolja az eltökéltségét, hogy az utóbbi meccseken kevesebb lehetőséget kapott a klubjában. A válogatottról pedig így fogalmazott:

„Mindig nagy örömmel és abszolút motiváltan jövök a válogatotthoz. Ez egy nagy család, ahol mindig remek a hangulat, ez most sincs másként. Készen állunk a meccsre, győzni akarunk holnap” – jelentette ki.