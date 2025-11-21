A francia labdarúgó-válogatott az utolsó vb-selejtezős meccsét is megnyerte a héten. Didier Deschamps együttese felforgatott csapattal 3-1-re győzött Azerbajdzsán otthonában, így a 2018-as vb-győztes csoportelsőként jutott ki a jövő évi tornára. A keretben azonban nem volt ott két Real Madrid-játékos, Eduardo Camavinga és Kylian Mbappé – előbbi a hivatalos tájékoztatás szerint combhajlítóizom-sérüléssel küzd, míg a támadónak a jobb bokájával van baja. A válogatott közleménye szerint mindketten visszatértek a spanyol fővárosba.
A történet azonban itt kezd kacifántos lenni, ugyanis Mbappét a napokban Dubajban kapták lencsevégre.
A francia L'Équipé írta meg, hogy a sztárfocista az Atlantis The Royal luxusszállodában vett ki pár éjszakát, ottléte alatt pedig a barátaival ment el padelezni, illetve részt vett a Dubai Watch Week kiállításon is, ahol luxusórákat lehet megtekinteni.
Azt már sem a francia, sem a spanyol lapok nem teszik hozzá, hogy Xabi Alonso a válogatottszünetben mennyi szabadnapot adott volna a játékosainak. így könnyen lehet, hogy Mbappé magánakciójáról van szó.
Ismerős történet, Mbappé nem először csinálja ezt
2024 októberében szintén egy válogatottszünetben történt, hogy Mbappé nem utazott el a Les Blues-al, helyette Stockholmban ruccant ki barátjaival és családjával. A sztori mindenki számára ismert, Mbappé egy szórakozóhelyen találkozott a nővel, aki később azzal vádolta meg, hogy a hotelszobában nemi erőszakot kísérelt meg. Az állítólagos áldozat elmondása szerint kettesben maradtak, ahol a focista próbálta őt szexuális aktusra kényszeríteni, amit ő elutasított. Hónapokig tartó nyomozás vette kezdetét, a végén azonban a svéd ügyészség bizonyítékok hiányában lezárta az eljárást, arra hivatkozva, hogy nincs elegendő bizonyíték a vádemeléshez. Mbappé így emlékezett vissza a történtekre:
„Számomra borzalmas volt látni, ami velem történik.
Sosem gondoltam volna, hogy a média és mindenki más úgy esik nekem, mintha egy darab hús lennék. Sajnos, az ilyen esetek szinte mindennaposak, nagyon sok nővel történnek meg. Amikor aztán egy-egy üggyel kapcsolatban felbukkan egy híres sportoló neve, a média és az emberek rávetik magukat a történtekre és ezen csámcsognak napestig. Senki sem vette magának a fáradságot, hogy megkérdezze a nőt, valójában mi történt vele. Csak az én nevemet ismételgették folyton.
A Real Madrid november 23-án, vasárnap az Elche otthonában folytatja – az viszont egyelőre kérdés, hogy a „sérült” Mbappé ott lesz-e a keretben.