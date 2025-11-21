A francia labdarúgó-válogatott az utolsó vb-selejtezős meccsét is megnyerte a héten. Didier Deschamps együttese felforgatott csapattal 3-1-re győzött Azerbajdzsán otthonában, így a 2018-as vb-győztes csoportelsőként jutott ki a jövő évi tornára. A keretben azonban nem volt ott két Real Madrid-játékos, Eduardo Camavinga és Kylian Mbappé – előbbi a hivatalos tájékoztatás szerint combhajlítóizom-sérüléssel küzd, míg a támadónak a jobb bokájával van baja. A válogatott közleménye szerint mindketten visszatértek a spanyol fővárosba.

Kylian Mbappé duplázott az ukránok ellen, majd lelépett a francia válogatottól Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

A történet azonban itt kezd kacifántos lenni, ugyanis Mbappét a napokban Dubajban kapták lencsevégre.

A francia L'Équipé írta meg, hogy a sztárfocista az Atlantis The Royal luxusszállodában vett ki pár éjszakát, ottléte alatt pedig a barátaival ment el padelezni, illetve részt vett a Dubai Watch Week kiállításon is, ahol luxusórákat lehet megtekinteni.

Azt már sem a francia, sem a spanyol lapok nem teszik hozzá, hogy Xabi Alonso a válogatottszünetben mennyi szabadnapot adott volna a játékosainak. így könnyen lehet, hogy Mbappé magánakciójáról van szó.

Celebrating 20 years of the Big Bang with Hublot Ambassador Kylian Mbappé! An unforgettable start to Dubai Watch Week, shared with collectors, partners and the Hublot community. #Hublot pic.twitter.com/8iXUKmlX26 — Hublot (@Hublot) November 19, 2025

Ismerős történet, Mbappé nem először csinálja ezt

2024 októberében szintén egy válogatottszünetben történt, hogy Mbappé nem utazott el a Les Blues-al, helyette Stockholmban ruccant ki barátjaival és családjával. A sztori mindenki számára ismert, Mbappé egy szórakozóhelyen találkozott a nővel, aki később azzal vádolta meg, hogy a hotelszobában nemi erőszakot kísérelt meg. Az állítólagos áldozat elmondása szerint kettesben maradtak, ahol a focista próbálta őt szexuális aktusra kényszeríteni, amit ő elutasított. Hónapokig tartó nyomozás vette kezdetét, a végén azonban a svéd ügyészség bizonyítékok hiányában lezárta az eljárást, arra hivatkozva, hogy nincs elegendő bizonyíték a vádemeléshez. Mbappé így emlékezett vissza a történtekre:

„Számomra borzalmas volt látni, ami velem történik.

Sosem gondoltam volna, hogy a média és mindenki más úgy esik nekem, mintha egy darab hús lennék. Sajnos, az ilyen esetek szinte mindennaposak, nagyon sok nővel történnek meg. Amikor aztán egy-egy üggyel kapcsolatban felbukkan egy híres sportoló neve, a média és az emberek rávetik magukat a történtekre és ezen csámcsognak napestig. Senki sem vette magának a fáradságot, hogy megkérdezze a nőt, valójában mi történt vele. Csak az én nevemet ismételgették folyton.

A Real Madrid november 23-án, vasárnap az Elche otthonában folytatja – az viszont egyelőre kérdés, hogy a „sérült” Mbappé ott lesz-e a keretben.