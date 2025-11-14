Kylian Mbappé és Eduardo Camavinga egészségügyi problémák miatt elhagyták a francia válogatott táborát, ami aggodalommal tölti el a spanyol edzői stábot. Mindkét játékos visszatért Madridba, hogy a Real Madridnál folytassa a felépülését. A francia szövetség közleménye szerint Camavinga bal combizom-húzódást szenvedett, míg Mbappé jobb bokája begyulladt, amit a spanyol fővárosban vizsgálnak majd jobban meg.

Kylian Mbappé (jobb oldalon) megsérült

Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Kylian Mbappé sérülésének nem örülnek Madridban sem

A francia válogatott legközelebb Bakuba utazik, hogy Azerbajdzsánnal mérkőzzön meg a 2026-os világbajnokság utolsó selejtezőjén. A két Real Madrid-játékos nem állhat rendelkezésre ezen a meccsen. Mbappé távolléte jelentős veszteség, mivel támadóként nagy hatással van a csapatra (az ukránok ellen két gól és egy gólpassz volt a mérlege a 4-0-ra megnyert találkozón), míg Camavinga távolléte pedig a stabilitásra törekvő középpálya szerkezetét érinti.

A francia edzői stáb bizakodóan nyilatkozott mindkét játékos felépülésével kapcsolatban, ugyanakkor a spanyol klub orvosi stábja fogja elvégezni a további vizsgálatokat. A gall szövetség megerősítette Manu Koné távollétét is, aki sárga lapok miatt eltiltást kapott, így az AS Roma középpályása szintén nem utazik el a csapattal. A francia szövetségi kapitánynak ezek miatt át kell szerveznie a csapatát a bakui mérkőzésre, ugyanakkor az együttes már kijutott a 2026-os vb-re csoportelsőként.