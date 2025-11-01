Gyászol a világ, szörnyű hírt jelentett be a PL-csapat: meghalt a legendás sztárfocista

Meghalt a legendás labdarúgó, Willie Young, aki a két londoni riválisában, az Arsenalban és a Tottenhamban is fontos szerepet töltött be.
Meghalt Willie Young
Young pályafutása 1969-ben kezdődött az Aberdeen csapatánál, ahol remek teljesítményével hívta fel magára az angol klubok figyelmét. 1975-ben a Tottenham Hotspur szerződtette, ahol négy gólt szerzett 59 mérkőzésen – majd 1977-ben az észak-londoni riválishoz, az Arsenalhoz igazolt.
Az Arsenal színeiben 236 alkalommal lépett pályára, ezalatt 18 gólt és 5 gólpasszt jegyzett. Karrierje csúcspontja az 1979-es FA-kupa-döntő volt, amikor az Arsenal drámai mérkőzésen legyőzte a Manchester Unitedet. A védő tagja volt a klub 1978-as és 1980-as kupadöntős csapatának is, sőt ott volt a Valencia elleni 1980-as KEK-fináléban is.
Az Arsenal a közösségi oldalain jelentette be a szomorú hírt, megható szavakkal búcsúzva egykori játékosától:
Mély szomorúsággal értesültünk Willie Young haláláról. Klublegendánk 236 mérkőzésen lépett pályára és megnyerte a FA-kupát 1979-ben. Egy igazi közönségkedvenc volt Highburyben. Gondolataink a családjával és szeretteivel vannak ebben a nehéz időszakban. Nyugodj békében, Willie.
A gyászhír után szurkolók százai fejezték ki együttérzésüket a közösségi médiában. Egyikük így emlékezett rá: „Apám sokat mesélt róla, gyerekkorom egyik hőse volt.” Mások szerint „igazi harcos volt a pályán, örökké az Arsenal történetének része marad.”
Aktív évei után Young még megfordult a Nottingham Forest, a Norwich City, a Brighton és a Darlington csapataiban, mielőtt 1984-ben visszavonult volna.
Emlékét a határozott, kemény stílusú, de mindig sportszerű játékosként őrzik – a brit futball egyik legendája távozott az élők sorából.