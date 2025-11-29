Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ukrán lap: politikai összeomlás jön, Zelenszkij elveszítette a hatalmát

Durva

Így verik át a boltokban a hamis szaloncukorral – ezekre figyeljen!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét gyászol a labdarúgás világa. Tragikus hír rázta meg a Premier League-ben szerepelő Nottingham Forestet, ugyanis meghalt Josh Travis, a klub akadémiájának egykori kapusa.

Szörnyű tragédia, meghalt a Nottingham Forest egykori fiatal focistája, Josh Travis.

Meghalt a fiatal focikapus, Josh Travis
Meghalt a fiatal focikapus, Josh Travis
Fotó: X/Nottingham Forrest

Meghalt Josh Travis

A fiatal tehetség elvesztése mély megrendülést váltott ki a Fradi El-riválisánál, amely a közösségi oldalán közölte, hogy szomorúsággal értesültek a fiatal sportoló haláláról.

A klub gondolataikban Josh családja és barátai mellett állnak ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Az Aspire Football Coaching is megható megemlékezést osztott meg.

 Mindenki az Aspire FC-nél szívszorítónak érzi Josh Travis, az U15-ös kapusunk elvesztését.

A fiatal kapus nemcsak kiváló játékos volt, de nagyszerű személyiséggel is rendelkezett.

Mindenki, aki Josh-sal találkozott, örömmel vették körül kedves és vicces természete miatt - írták, kiemelve, hogy Josh nagy hatással volt mindenkire.

Az Aspire FC a tisztelet jeleként elhalasztotta a hétvégi összes mérkőzését, és őszinte részvétüket fejezték ki Josh szeretteinek.

A Szeged–Veszprém közben meghalt a hazai csapat népszerű sportvezetője
Tragédia: meccs közben lett rosszul és meghalt a szerb focicsapat edzője

 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!