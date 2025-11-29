Szörnyű tragédia, meghalt a Nottingham Forest egykori fiatal focistája, Josh Travis.
Meghalt Josh Travis
A fiatal tehetség elvesztése mély megrendülést váltott ki a Fradi El-riválisánál, amely a közösségi oldalán közölte, hogy szomorúsággal értesültek a fiatal sportoló haláláról.
A klub gondolataikban Josh családja és barátai mellett állnak ebben a rendkívül nehéz időszakban.
Az Aspire Football Coaching is megható megemlékezést osztott meg.
Mindenki az Aspire FC-nél szívszorítónak érzi Josh Travis, az U15-ös kapusunk elvesztését.
A fiatal kapus nemcsak kiváló játékos volt, de nagyszerű személyiséggel is rendelkezett.
Mindenki, aki Josh-sal találkozott, örömmel vették körül kedves és vicces természete miatt - írták, kiemelve, hogy Josh nagy hatással volt mindenkire.
Az Aspire FC a tisztelet jeleként elhalasztotta a hétvégi összes mérkőzését, és őszinte részvétüket fejezték ki Josh szeretteinek.