Szörnyű tragédia, meghalt a Nottingham Forest egykori fiatal focistája, Josh Travis.

Meghalt a fiatal focikapus, Josh Travis

Fotó: X/Nottingham Forrest

Meghalt Josh Travis

A fiatal tehetség elvesztése mély megrendülést váltott ki a Fradi El-riválisánál, amely a közösségi oldalán közölte, hogy szomorúsággal értesültek a fiatal sportoló haláláról.

A klub gondolataikban Josh családja és barátai mellett állnak ebben a rendkívül nehéz időszakban.

Everyone at Nottingham Forest is deeply saddened to learn of the tragic passing of our former academy goalkeeper Josh Travis.



Our thoughts are with Josh’s family and friends at this extremely difficult time. ❤️ pic.twitter.com/6aZ45Vdhec — Nottingham Forest Academy (@NFFCAcademy) November 28, 2025

Az Aspire Football Coaching is megható megemlékezést osztott meg.

Mindenki az Aspire FC-nél szívszorítónak érzi Josh Travis, az U15-ös kapusunk elvesztését.

A fiatal kapus nemcsak kiváló játékos volt, de nagyszerű személyiséggel is rendelkezett.

Mindenki, aki Josh-sal találkozott, örömmel vették körül kedves és vicces természete miatt - írták, kiemelve, hogy Josh nagy hatással volt mindenkire.

Az Aspire FC a tisztelet jeleként elhalasztotta a hétvégi összes mérkőzését, és őszinte részvétüket fejezték ki Josh szeretteinek.