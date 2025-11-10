Félbeszakadt a spanyol másodosztályú Ceuta–Almería összecsapás, miután egy szurkoló meghalt a lelátón.

Meghalt egy szurkoló a Ceuta–Almería spanyol másodosztályú meccsen

Meghalt egy fociszurkoló

A tragédia a meccs 18. percében történt, majd az önkéntesek és a mentőszolgálat tagjai azonnal rohantak a néző segítségére.

Mintegy tíz percen át próbálták újraéleszteni, köztük szívmasszázzsal is küzdöttek érte. A 73 éves férfit hordágyon vitték ki az Alfonso Murube Stadionból, a közönség tapsa közepette, majd kórházba szállították.

A találkozó ezek után még folytatódott, ám a félidőben megerősítették a szomorú hírt:

a férfi, akit a helyi sajtó szerint Manolo Carretónak hívtak és a város korábbi rendőrfőnöke volt, elhunyt.

Ezt követően a klubok és a játékvezetői stáb egyeztetése után a mérkőzés félbeszakításáról döntöttek. A stadion hangosbemondója hivatalosan is bejelentette, hogy a meccset nem folytatják, és későbbi időpontban pótolják. A hírek szerint november 26. lehet az egyik lehetséges új dátum.

A Ceuta klubja közleményben reagált:

Mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy egyik szurkolónk a mérkőzés közben elhunyt. Őszinte részvétünket és támogatásunkat fejezzük ki a családnak és a barátoknak. Nyugodjon békében.

Az UD Almería is osztozott a gyászban:

„A klub mélyen megrendült, és szeretné eljuttatni legőszintébb együttérzését az elhunyt családjának és ismerőseinek. Nyugodjon békében.”

A LaLiga hivatalos közleményében így fogalmazott:

„A Ceuta és az Almería közötti mérkőzést félbeszakították, miután egy szurkoló tragikus körülmények között életét vesztette az Alfonso Murube Stadionban. A liga részvétét fejezi ki a család, a barátok és az egész Ceuta-szurkolótábor felé. A találkozó új időpontját hamarosan bejelentjük.”

A spanyol futballvilágot megrázta a tragédia.