Szomorú esemény árnyékolta be a spanyol másodosztály vasárnapi mérkőzését Ceutában. A Ceuta–Almería találkozót félbeszakították, miután az egyik hazai szurkoló a lelátón rosszul lett, majd meghalt.

Félbeszakadt a spanyol másodosztályú Ceuta–Almería összecsapás, miután egy szurkoló meghalt a lelátón.

Meghalt egy szurkoló a Ceuta–Almería spanyol másodosztályú meccsen
Fotó: X

Meghalt egy fociszurkoló

A tragédia a meccs 18. percében történt, majd az önkéntesek és a mentőszolgálat tagjai azonnal rohantak a néző segítségére. 

Mintegy tíz percen át próbálták újraéleszteni, köztük szívmasszázzsal is küzdöttek érte. A 73 éves férfit hordágyon vitték ki az Alfonso Murube Stadionból, a közönség tapsa közepette, majd kórházba szállították.  

A találkozó ezek után még folytatódott, ám a félidőben megerősítették a szomorú hírt: 

a férfi, akit a helyi sajtó szerint Manolo Carretónak hívtak és a város korábbi rendőrfőnöke volt, elhunyt.

Ezt követően a klubok és a játékvezetői stáb egyeztetése után a mérkőzés félbeszakításáról döntöttek. A stadion hangosbemondója hivatalosan is bejelentette, hogy a meccset nem folytatják, és későbbi időpontban pótolják. A hírek szerint november 26. lehet az egyik lehetséges új dátum.  

A Ceuta klubja közleményben reagált:  

Mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy egyik szurkolónk a mérkőzés közben elhunyt. Őszinte részvétünket és támogatásunkat fejezzük ki a családnak és a barátoknak. Nyugodjon békében.

Az UD Almería is osztozott a gyászban:  

„A klub mélyen megrendült, és szeretné eljuttatni legőszintébb együttérzését az elhunyt családjának és ismerőseinek. Nyugodjon békében.”  

A LaLiga hivatalos közleményében így fogalmazott:  

„A Ceuta és az Almería közötti mérkőzést félbeszakították, miután egy szurkoló tragikus körülmények között életét vesztette az Alfonso Murube Stadionban. A liga részvétét fejezi ki a család, a barátok és az egész Ceuta-szurkolótábor felé. A találkozó új időpontját hamarosan bejelentjük.”  

A spanyol futballvilágot megrázta a tragédia. 

