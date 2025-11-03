Gyászol a futballvilág, meghalt a legendás olasz edző, Giovanni Galeone. A Football Italia beszámolója szerint a legendás tréner az udinei kórházban hunyt el, ahol napok óta kezelték.

Meghalt a legendás olasz edző, Giovanni Galeone

Fotó: AFP

Az olasz szakember több mint

három évtizeden át dolgozott a kispadon, és több klubnál is nyomot hagyott, köztük a Cremonese, a SPAL, a Pescara, a Como, a Napoli és a Perugia csapatainál is.

Galeone legközelebb talán a Pescara és az Udinese együtteseihez állt. Az Udinesét kétszer is irányította – először a 90-es évek közepén, majd 2006-ban, egy évig tartó megbízatása után, 2007-ben távozott, végül pedig 2013-ban jelentette be hivatalosan a visszavonulását.

Edzői szemléletét elsősorban támadófutball és bátor gondolkodás jellemezte, ami különösen nagy hatással volt tanítványaira. A későbbi világhírű edző, Massimiliano Allegri játékosként dolgozott vele és a mai napig mentorként tekintett rá.

Allegri azóta hat bajnoki címet nyert – egyet az AC Milannal, ötöt a Juventusszal –, és Európa egyik legelismertebb szakvezetőjeként tartják számon.

Ugyancsak Galeone iskolájából indult Gian Piero Gasperini is, aki a 2010-es években és 2020-as évek elején teljesen átalakította az Atalantát. Az olasz tréner vezetésével a bergamói klub a Bajnokok Ligájában is szerepelt, sőt, tavaly története során először megnyerte az Európa-ligát.

Giovanni Galeone halálával az olasz futball egyik legnagyobb gondolkodója távozott.