Tragikus hír rázta meg az olasz labdarúgást. 84 éves korában meghalt Giovanni Galeone, a legendás edző, aki pályafutása során többek között a Napolit és az Udinesét is irányította. A tréner egész edzőgenerációt inspirált, köztük Massimiliano Allegrit és Gian Piero Gasperinit is.

Gyászol a futballvilág, meghalt a legendás olasz edző, Giovanni Galeone. A Football Italia beszámolója szerint a legendás tréner az udinei kórházban hunyt el, ahol napok óta kezelték.

Fotó: AFP

Meghalt Giovanni Galeone

Az olasz szakember több mint

 három évtizeden át dolgozott a kispadon, és több klubnál is nyomot hagyott, köztük a Cremonese, a SPAL, a Pescara, a Como, a Napoli és a Perugia csapatainál is.

Galeone legközelebb talán a Pescara és az Udinese együtteseihez állt. Az Udinesét kétszer is irányította – először a 90-es évek közepén, majd 2006-ban, egy évig tartó megbízatása után, 2007-ben távozott, végül pedig 2013-ban jelentette be hivatalosan a  visszavonulását.  

Edzői szemléletét elsősorban támadófutball és bátor gondolkodás jellemezte, ami különösen nagy hatással volt tanítványaira. A későbbi világhírű edző, Massimiliano Allegri játékosként dolgozott vele és a mai napig mentorként tekintett rá.

Allegri azóta hat bajnoki címet nyert – egyet az AC Milannal, ötöt a Juventusszal –, és Európa egyik legelismertebb szakvezetőjeként tartják számon.  

Ugyancsak Galeone iskolájából indult Gian Piero Gasperini is, aki a 2010-es években és 2020-as évek elején teljesen átalakította az Atalantát. Az olasz tréner vezetésével a bergamói klub a Bajnokok Ligájában is szerepelt, sőt, tavaly története során először megnyerte az Európa-ligát.

Giovanni Galeone halálával az olasz futball egyik legnagyobb gondolkodója távozott. 

