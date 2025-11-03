Rettenetes tragédia történt a szerb élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hétfő esti mérkőzésén. A hazai pályán játszó Radnicki 1923 Kragujevac edzője, Mladen Zizovics váratlanul rosszul lett, és a kórházba szállítást követően meghalt. A mérkőzés természetesen félbeszakadt.

Meghalt Mladen Zizovics, a szerb Radnicki 1923 edzője

Fotó: X.com/SerbFootyScout

Meghalt Mladen Zizovics

A 44 éves bosnyák szakember mindössze második alkalommal ült a kragujevaci csapat kispadján, miután október 23-án elfoglalt a sorozatban elszenvedett három vereség után kirúgott Alekszandar Lukovics helyét. A Radnicki 1923 hétfőn a Mladost Lucani otthonában lépett pályára, és már a 9. percben 2-0-ra vezetett.

A 22. percben azonban a vendégek kispadján rosszul lett Zizovics, aki a két csapat egészségügyi stábja, majd a mentősök is próbáltak újraéleszteni. Azonnal kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét, írja a Telegraf.rs szerb híroldal. A két csapat futballistái a pályán tudták meg a rettenetes hírt.

Tragedija u Lučanima, preminuo Mladen Žižović, utakmica Mladost - Radnički odmah prekinuta. pic.twitter.com/oOGnZiTOfW — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) November 3, 2025

A tragédia órákkal azt követően történt, hogy hétfőn reggel elhunyt a legendás olasz edző, Giovanni Galeone.

Zizovicshoz hasonlóan tragikus körülmények között vesztette életét a magyar Aranycsapat tagja, Lóránt Gyula, aki 1981. május 31-én a PAOK edzőjeként az Olimpiakosz elleni rangadón lett rosszul a Tumba Stadionban, ahol az orvosi szobában halt meg 58 évesen.