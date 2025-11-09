Ismét gyászol labdarúgás világa. Ezúttal a spanyol másodosztályban, a La Liga 2-ben történt tragédia mérkőzés közben. A Ceuta az Almeríát fogadta, amikor egy hazai szurkoló rosszul lett és meghalt a stadionban.

Hiába a gyors orvosi segítség, meghalt a szurkoló, aki rosszul lett a Ceuta stadionjában

Fotó: X.com/TouchlineX

Meghalt egy drukker a stadionban

A Marca cikke szerint a mérkőzést a 18. percben, 1-1-es állásnál kellett félbe szakítani, amikor az egyik kapu mögötti szektorban rosszul lett egy drukker. Az azonnal a helyszínre érkező mentősök megkezdték a drukker újraélesztését, majd kivitték a lelátóról, de a Cadena SER rádió tájékoztatása szerint percekkel később elhunyt a szurkoló.

Az elmúlt napokban ez már nem az első hasonló eset, amikor valaki egy mérkőzés közben veszti életét. A szerb élvonalbeli focibajnokságban, a Radnicki 1923 Nis edzője, Mladein Zizovics halt meg. Szombaton pedig Veszprémben történt tragédia, amikor a kézilabda NB I rangadóján, az OTP Bank-Pick Szeged és a One Veszprém mérkőzésén a rosszul lett és még a csarnokban életét vesztette a hazai csapat technikai vezetője, Dobozi Iván.