Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

A holland labdarúgó-válogatott történetének legeredményeseb játékosa jelenleg a brazil Corinthians futballistája. Memphis Depay az utóbbi időben sok kritikát kapott, a Sao Paulo elleni bajnokin éppen a meccs kommentátora szidta, ám a 31 éves támadó csodás góllal állt bosszút.

Memphis Depay a PSV Eindhoven együttesében robbant be a futballelitbe, majd megfordult többek között a Manchester Unitedben, a Barcelonában és az Atlético Madridban is, ám egyik sztárcsapatban sem igazán tudott húzóemberré válni. A 31 éves csatár 2024 szeptembere óta a Corinthians játékosa, a Sao Paulo elleni bajnokin pedig csodás góllal hívta fel magára a figyelmet.

Memphis Depay a Corinthians csapatában próbálja újjáépíteni karrierjét
Memphis Depay a Corinthians csapatában próbálja újjáépíteni karrierjét
Fotó: ETTORE CHIEREGUINI / AGIF

Memphis Depay csodagóllal válaszolt a kritikákra

A 108-szoros holland válogatott sztár a 63. percben állt be csereként a Sao Paulo elleni találkozón, a mérkőzés kommentátora viszont nem kímélte Depayt, akit erőteljes kritikával illetett.

Memphis formája idén nagyon visszaesett. A számok is ezt bizonyítják. Persze csak a Corinthiansban mutatott játékáról beszélek, mert a válogatottban sorra lövi a gólokat. De itt állandóan sérült volt, nem játszott elég meccsen, 

ha igen, akkor sem teljesített jól egyáltalán” – fejezte be a mondatát a riporter, majd ezt követően Depay kötényt adott a védőjének és kilőtte a jobb alsó sarkot.

Depay eddig a Corinthiansban valóban nem remekelt, az idei szezonban 22 bajnokin csak 6 gólt lőtt, ám a nemzeti együttesben gólrekordot döntött szeptemberben. A klasszis támadó az 50 gólos Robin van Persie-t hagyta le, ezzel ő lett a holland válogatott történetének legeredményesebb játékosa, jelenleg 55 találatnál jár.

